Krigen i Ukraina har vart i to år, krigen i Sudan er nå verdens største humanitære krise og smertetrykket fortsetter å vokse i Gaza. Menneskelige grusomheter ruller over tv-skjermen, treffer oss i sosiale medier og på radioen. Det er nesten umulig å stenge det ute, og vanskelig å se glimt av lys.

I alt det vonde vi må forholde oss til, trenger vi håp. Vi trenger glede, vi trenger å se at det nytter og vi trenger å være noe for andre. Det å være noe for andre, har enorm verdi når ting er tungt. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en håpsaksjon. Den viser at det er håp og at det nytter. Den viser også at det å bry seg om andre kan endre liv, landsbyer og land. Takket være Kirkens Nødhjelps fasteaksjon kunne organisasjonen rykke ut med livsviktig nødhjelp til ofre for jordskjelvet i Syria, i Afghanistan, flommen i Malawi, tørken i Somalia og ikke minst være blant de første til stede i Ukraina da krigen brøt ut. De har også delt ut mat i Gaza og bygd doer til flyktningene fra Sudan i Sør-Sudan.

Vann, mat, telt, tepper og hygieneartikler er delt ut til ofre for ulike humanitære kriser takket være nettopp Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Tusenvis har fått håpet tilbake.

Like viktig som det er å være til stede i kriser, er det viktig å forebygge dem. Det gjør Kirkens Nødhjelp gjennom sitt langsiktige vannarbeid. Rent vann redder nemlig liv, forebygger sykdommer og kjønnsbasert vold. Det er håp i en dråpe vann. Det kan gi enorme ringvirkninger. Slik det har gjort for Rachelle i Libanon. Landsbyen hennes har fått vann i Bekaadalen, etter at Kirkens Nødhjelp har bygd en vanntank på 800.000 liter. Hit strømmet flyktninger fra Syria, og bare en kilometer fra vanntanken pågikk kampene. Nå kan både flyktninger og lokalbefolkningen dele dette vannet, gro grønnsaker og holde seg friske. Dessverre står Libanon i mange kriser og unge mennesker rømmer landet for å få seg en bedre fremtid. Derfor er det ekstra sterkt at norske menigheter nå mobiliserer sine egne ungdommer, konfirmantene, til å gå med bøsse for at unge skal få vokse opp i en rettferdig verden.

Nå skal 40.000 frivillige med konfirmantene i spissen samle inn penger til Kirkens Nødhjelps livsviktige vannarbeid. De er våre verdifulle håpsbærere. Heldigvis finnes det gode løsninger som kan få mennesker ut av fattigdom og sult. Som kan gjøre mennesker motstandsdyktige mot klimaendringer, sykdommer og som kan sørge for vann der ingenting vil gro.

Nesten 800 millioner mennesker lever uten tilgang til rent vann i verden i dag, norske konfirmanter gjør noe med det. De betyr noe for andre. Ta dem vel imot når de enten kommer med bøsse eller ber deg sponse morsomme utfordringer under aksjonsdagene 17.-19. mars 2024.

Det er håp i en dråpe vann. Vi står sammen for en rettferdig verden.