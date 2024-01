Dei er ikkje så avgiftsbelasta som fossilbilar, og billigare i drift, sjølv om straumen er dyr. Dei er også blitt betre når det gjeld køyrelengde, slik at ein slepp rekkeviddeangst.

For ein tru fossilbileigar, var det litt interessant å høyre om alle problema som oppstod for eigarane av el-bil, då det brått vart snø og kulde.

Tenk at det kunne bli vinter i Noreg att, vinter med haugar av snø og sprengkulde! Det var det ikkje mange som hadde kalkulert med. Ikkje politikarane heller. Er det så lurt med stort innslag av el-bussar i vårt klima?

Nok om det. Kanskje nokon kan ha lært at det ikkje er heilt trygt å gje opp fossilbilar i eit land som Noreg.

Så høyrde eg eit par setningar i ei nyheitssending på radio her om dagen. Spørsmålet var; kvar vert det av alle fossile bilar som vert bytta inn? Eg har ikkje tenkt så mykje over det, men svaret var at dei vert seld til utlandet. Så har vi eit nytt døme på at vi berre driv symbolpolitikk, og at vi skal vere best i klassen.”Skitt i Europa, leve Norge”, passer vel godt her.

Men kven har råd til å kjøpe bilar frå Noreg med dei avgiftene vi har lagt på? Det er det sjølvsagt ingen i europeiske land som vil, eller har råd til. Men så kom det fram, at avgiftene sjølvsagt måtte fjernast.

Kven skulle så ta det tapet? Nei, i alle høve ikkje bilforhandlarane som er så gode til å hjelpe oss med det grøne skiftet, Kva så da?

Jau, staten har strødd ut 1 mrd kr for å dekke tapet! Det har elles vore nokså tagalt om dette, og det er ikkje underleg. Dette skulle vi vel helst ikkje ha visst, du og eg…

Er det då ingen grenser for kva politikarane kan tillate seg å sløse bort 1 mrd kr på? Og det medan det er mange fattige i landet vårt, som regjeringa ikkje ser.

