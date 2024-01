Hun forteller om lang vei til beslutningstaker, tunge byråkratiske prosesser, at det er krevende å skulle forholde seg til stadig nye personer og uroen for barnets fremtidige bosituasjon i en storkommune.

Reverseringsmotstanderne i Søgne/Songdalen hevder at store fagmiljøer gir bedre tjenester. Det er feil; store fagmiljøer på kommunalt nivå er lik sentralisering, tjenestene flyttes bort fra folk. Det eneste som styrkes er byråkratisering. Denne forståelsen mangler hos reverseringsmotstanderne. På kommunalt nivå er tjenester nær folk en kvalitet i seg selv. Det beskriver denne moren så tydelig i sitt innlegg.

Og jeg har kommentert dette tidligere i saken om at Søgne har mistet nærheten til helsestasjon og familiesenter. Ungdommen har ingen nærhet til Ungdommens helsestasjon som er plassert på Aquarama.

Helsedirektoratet understreker betydningen av lavterskelprinsippet og nærhet til folk for slike tjenester. Gode kommunale tjenester handler om godt lederskap, gode rammebetingelser og engasjerte fagpersoner. Gode tjenester til kronisk syke, gamle og funksjonshemmede skjer i en kontekst der tjenesteyter har god kunnskap om familien og dens behov og som kan manøvrere tjenestene fleksibelt og omsorgsfullt. Det er godt dokumentert at små kommuner gir like gode og bedre kommunale tjenester enn store.

Gamle Søgne og Songdalen er mellomstore kommuner i norsk sammenheng. De vil ikke ha problemer med å tiltrekke seg dyktige fagfolk innen helse- og sosialsektoren hvis det blir oppdeling.

Søgne legesenter med 11 hjemler har vært et foregangssenter for andre kommuner. «Fastlegekrisen» på Sørlandet er over. Det viser seg at med tilbud om gode rammebetingelser er det mange søkere til fastlegestillinger i store og små kommuner.

Kommunale helse- og sosialtjenester er ikke høyspesialiserte, de behøver ikke sentraliseres, de blir best nær folk.