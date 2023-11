Dette er et verdensomspennende nettverk av over 2000 byer i 92 forskjellige land som jobber for å avskaffe dødsstraff, og markerer dette med å flombelyse et signalbygg denne dagen. Stiftelsen Arkivet, sammen med Amnesty International, Redd Barna, Røde Kors og FN-sambandet har ansvaret for arrangementet på vegne av Kristiansand kommune.

For Amnesty International er kampen mot dødsstraff en kjerneoppgave. Amnesty er betingelsesløst imot dødsstraff, og jobber jevnt og trutt for at alle land skal avskaffe denne praksisen. Da Amnesty begynte dette arbeidet i 1977, var dødsstraffen avskaffet i 16 land. Ved utgangen av 2022 hadde 144 land avskaffet dødsstraff i lov eller praksis, det er nesten tre av fire land. Seks land avskaffet dødsstraffen helt eller delvis i 2022. Selv om vi vinner kampen mot dødsstraff skritt for skritt, registrerte likevel Amnesty minst 883 henrettelser i 20 ulike land i løpet av 2022. Det var en økning på 53 prosent sammenlignet med året før. Økningen skyldtes i all hovedsak to land, Iran og Saudi-Arabia, som til sammen gjennomførte nesten 400 flere henrettelser enn året før. Saudi-Arabia henrettet svimlende 81 mennesker på én dag.

Både FN og Europarådet har som erklært mål å avskaffe dødsstraff. Alle medlemslandene i Europarådet har avskaffet dødsstraff, men det praktiseres fortsatt av Belarus som eneste land i Europa. De er for øvrig ikke medlem av Europarådet. Den amerikanske menneskerettighetskonvensjonen har bestemmelser om å redusere og avskaffe dødsstraff, men fortsatt er USA blant de få landene i Vesten som benytter dødsstraff. 32 av 50 delstater i USA har dødsstraff. På arrangementet Cities for Life den 30. november vil vi i år fokusere på dødsstraff i Iran og i USA. Det ene landet er et diktatur, som har utstrakt bruk av henrettelser, ofte etter tilståelser under tortur. Det andre landet er et vestlig demokrati som har utbredt praksis av dødsstraff, og som henretter mange mennesker hvert år.

Styresmaktene i Iran bruker henrettelser i et åpenbart forsøk på å skremme befolkningen til taushet, i lyset av de omfattende protestene som begynte i september 2022 etter at Masha Amini døde i moralpolitiets varetekt. Flere av dem som ble arrestert og dømt til døden for å ha deltatt i demonstrasjonene, har blitt henrettet. Når verdens søkelys settes på henrettelser av demonstranter, kan det være at det iranske prestestyret tilsynelatende skåner noen, men i stedet ser vi at henrettelsene av personer dømt for mindre lovbrudd, f. eks. narkotika, og særlig folk fra minoritetene, har økt. På arrangementet Cities for Life møter vi Amineh Behrouz, som vil fortelle om situasjonen i Iran. Hennes far ble henrettet i 1988, i den gangen massakrerte de tusenvis av politiske fanger. Dagens prestestyret i Iran bruker samme metoder for å opprettholde terroren.

I USA har problemer med å skaffe giftstoff til sprøyter gjort at flere amerikanske delstater nå vurderer å gå tilbake til «gammeldags» henrettelse, f. eks. ved skyting. Amnesty har nå en aksjon for å stanse henrettelsen av Rocky Myers, en farget mann fra staten Alabama. Etter at mange henrettelser med giftsprøyter hadde gått galt i denne staten, innfører Alabama nå gasskammer som henrettelsesmetode.