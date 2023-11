Alle som har fulgt litt med i kristiansands-politikken vet godt at Høyre aldri i sine alternative kommune budsjetter i Kristiansand har prioritert og satt helse og eldreomsorgen først, i sitt politiske virke. For Høyre har kunst og kultur vært viktigest.

Derfor er jeg ikke overbevist om at Høyre i Kristiansand vil lytte på de nye politiske tonene som Vennesland og Torkelsen, nå tar til orde for. Den første prøven på dette kommer om senest noen uker da, ordfører Bernander og Høyre sin bystyregruppe i Kristiansand, skal legge frem sitt forslag til budsjett for 2024 - og økonomiplan for perioden: 2024-2027.

Derfor venter nå flere enn meg i stor spenning på om Kristiansand Høyre, vil følge opp de gode tanker som seniorene: Sally Vennesland og Jan Torkelsen, prisverdig tar opp i sitt innlegg i Fædrelandsvennen.