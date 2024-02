Man har åpenbart glemt at de ble tatt hensyn til, ved at regjeringen overkjørte lokaldemokratiet og arrangerte en rådgivende folkeavstemning, som de tapte med klar margin. Det er dog ikke det mest vesentlige, som er noe vi definitivt bør snakke om; hvorfor var folk for oppdeling? En ting er klinkende, klaskende, krystallklart; lokalavisene sviktet i sitt samfunnsoppdrag. De kunne formidlet noen viktige fakta som sannsynligvis ville gitt et helt annet resultat ved folkeavstemningen.

En av tingene som ble underkommunisert, som veldig få tok seg bryet til å undersøke, var hvorfor folk ønsket å skilles. Etter en haug av samtaler med mine sambygdinger, har jeg identifisert en rød tråd som går igjen hos svært mange, også hos mine egne venner og bekjente. Svært mange av de jeg har snakket med nevner en felles grunn til at de ønsket å ut av Kristiansand; de ble fly forbannet, fordi de trodde økningen i eiendomsskatten i Søgne var et produkt av sammenslåingen. Dette var en påstand som ble spredd av reverseringsforkjempere. Man var ikke interessert i å korrigere denne påstanden heller, fordi den var jo åpenbart potent for å skape mishag mot storkommunen.

Videre var det disse som var sinte fordi de hørte om folk hvis slektninger fikk sykehjemsplass et annet sted enn i Søgne. De glemmer selvfølgelig at når Søgne var egen kommune, så var dette ikke mulig, slik at mange pleietrengende eldre ble tvunget til å bo hjemme med noen få timers hjemmehjelp per uke. Så dette handlet nok om manglende kunnskap rundt hva Søgnes faktiske kapasitet var når det gjaldt sykehjemsplasser, og illusjonen om at man sendte noen til en annen bydel av helt andre grunner enn plassmangel. Når man setter dette i litt perspektiv, så kan det jo virke som at en del av de som kjempet for oppdeling, ikke fulgte med på egen kommune før sammenslåing, og rosemalte det som var uten å forstå hvor ille det var.

Til sist har man utfordringer skapt av en verdensomspennende pandemi, som skapte utfordringer når det gjaldt tjenestetilbudet. Der var det også en del påstander som florerte om at det var sammenslåingen som forårsaket flere stengte sosiale arenaer, som vitterlig ble stengt iht pandemitiltakene. Med andre ord, mange utfordringer ble løftet frem som produkter av sammenslåing, mens det i realiteten var på grunn av pandemien. Få tok seg bryet til å forsøke å korrigere de ovennevnte påstandene, og de som forsøkte ble ofte blokkert fra å i det hele tatt formidle noe av det på Facebookgruppene til reverseringsforkjemperene. Det ble rett og slett skapt ekkokamre.

Jeg sier ikke at dette er de eneste grunnene, men til nå har jeg ikke fått så veldig mye annet fra de jeg har snakket med, som var for reversering. Ofte var deres syn rotfestet i noe de ikke kunne dokumentere, som de "hadde hørt fra noen de kjente". Det finnes sikkert noen legitime og gode grunner til å ønske reversering også, jeg har bare ikke hørt noen som virkelig overbeviser. Så hvis du var for reversering og enda er sint, gjør deg selv en tjeneste og spør deg selv, hva vet jeg med sikkerhet? Det kan fort bli en aha-opplevelse for noen og enhver.