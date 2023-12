Da får de 66% av inntekten sin som pensjon. Denne særaldersgrensen ble innført i en annen tid da kravet til fysisk arbeid var var mye større. Nå som dagens samfunn og arbeidsliv har blitt mer og mer digitalisert kan da ikke de som har passert 57 år ha problemer med å fortsette å jobbe til 67 år. Politiet kan jo sitte foran skjermen og drive eterforskning. Brannfolk kan drive med opplæring og ettersyn av brannsikkerheten i boliger og næringsbygg. Offiserer i forsvaret har vel allerede i mange år jobbet med kontorarbeid, og har vært lite ute i felten.

Den nye stortingsmeldingen går inn for at de som er født etter 1964 må jobbe 2 mnd lengre for å få full pensjon fra Folketrygden. Det betyr 1 år høyere pensjonsalder for hvert 10 år. Det virker derfor urimelig at det fortsatt skal være en særaldersgrense på 57 år.