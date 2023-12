Som folkevalgt er jeg kjent med utfordringene og kampene vi alle har stått overfor i året som har gått. Lengre matkøer enn vi har sett tidligere, flere fattige familier og stram økonomi. Men nå, i denne fremragende tiden, kan vi alle sette våre bekymringer til side og åpne våre hjerter for lyset og gleden som julen bringer med seg.

I en hektisk hverdag er juleferien en tid for å ta et skritt tilbake, reflektere over våre prestasjoner og verdsette våre nærmeste. La oss bruke denne tiden på å verdsette øyeblikkene sammen med familie og venner, fylle dem med tilgivelse, kjærlighet og glede.

Selv om vi alle har forskjellige tradisjoner og måter å feire jul på, er det én fellesnevner: å gi og dele. La oss bruke denne anledningen for å gi tilbake til samfunnet vårt, for å hjelpe de mindre heldige og for å spre gleden ved å være raus og omsorgsfull.

Må vi alle våkne opp på juledagene med et smil på våre lepper og et takknemlig hjerte. La oss løfte oss selv og hverandre, og bygge broer mellom oss uansett våre ulikheter av kjønn, etnisitet, tro og utseende.

Gledelig Jul og et fredelig nyttår!