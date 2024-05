Jeg har den siste tiden brukt en del tid på å reflektere over reisen og engasjementet som har ført meg hit.

I år er det 10 år siden jeg meldte meg inn i Senterpartiet. En telefonsamtale senere og et «ja» til å bli med på et møte førte meg på en lang og humpete reise fra Gumpedalen og helt til Løvebakken 10 år senere.

Jeg ble valgt inn i kommunestyret i Songdalen i 2015. Jeg husker jeg kjente på den store tilliten jeg hadde fått, og muligheten til å være med å påvirke lokalsamfunnet i kommunen med litt ærefrykt, hvis jeg skal være ærlig. Jeg husker jeg så opp til de erfarne i politikken og nasjonale folkevalgte hadde omtrent kjendisstatus i min verden.

Som politiker har jeg helt fra start vært engasjert i helsepolitikken, hvordan sykehusene drives, sykepleiermangelen og livskvalitet for de mest sårbare i samfunnet. Interessen vokste parallelt med studieløpet i sykepleie og etter hvert som leder i helseutvalget i Kristiansand da jeg kom inn i bystyret i Kristiansand i 2019. Jeg kjente at dette vil jeg virkelig være med å utvikle og forbedre.

Da jeg ble valgt inn på stortinget i 2021 var jeg heldig å få plass i Arbeids- og sosial komiteen. I forlengelse av engasjementet for helsepolitikken fikk jeg sett tydelig hvordan alt henger sammen med alt. Historier om unge som faller mellom stolene, mangel på arbeidskraft og ikke minst de i samfunnet som er helt avhengig av velferdsstaten.

I 2023 ble det bytte av komite, og utdannings og forskningskomiteen ble min plass. Med bakgrunn fra helsevesenet og erfaring fra arbeid og sosial tenkte jeg at dette er midt i blinken. For nettopp alt henger sammen med alt, og utdanning er bærebjelken i det hele. Diskusjoner rundt bemanning i barnehage, foreldreveiledning, overgang barnehage- skole, opplæringslov, mer praktisk skole, fokus på yrkesfag, fagskole og desentralisert høyere utdanning er bare noen av de viktige sakene her. Listen er omtrent utømmelig.

Muligheten og tilliten jeg har fått denne perioden til å representere Senterpartiet, i to viktige komiteer og som representant for Agder har vært ubeskrivelig.

Det å være stortingsrepresentant er ikke en arbeidshverdag man kan lese seg opp om på forhånd. Det er en ubegrenset arbeidsmengde, hvor den eneste som kan begrense og prioritere, er deg selv. Og her er det mange hensyn å ta, mange har en forventing om at man skal stille opp i tide og i utide, svare på tlf døgnet rundt og vite det meste om alt. Samtidig er de fleste av oss pendlere, og mange har familie på hjemstedet.

Selv har jeg to små jenter, ei født i juli 2021 og ei født i februar 2023, og ja jeg pendler hver uke til Stortinget med mann og barn som er hjemme. Slitsomt og stress? Ja absolutt. Men for meg har det vært viktig å vise at det er mulig å få til, at det skal være mulig for småbarnsforeldre, og særlig mødre å være i topp-politikken. Men det er en kabal som skal fungere for de på hjemmebane også, ikke bare for min arbeidshverdag.

For meg betyr det at jeg kjører mye bil frem og tilbake til Oslo for å være mest mulig fleksibel, holder helgene og ettermiddagene jeg er hjemme «hellig», tar lange dager på kontoret i Oslo og prioriterer hjemmekontor og møter i eget fylke når det er mulig.

Om det har vært verdt det? Ja jeg synes det, og jeg håper det vil gjøre det enklere for de som kommer etter meg.

Det som ikke har vært verdt det, derimot, det handler om hvordan jeg opplever at folk, media og sosiale medier har utartet disse 10 årene. Den ærefrykten og respekten jeg kjente på da jeg var fersk i politikken og så opp til de «store politikerne» synes jeg har endret seg. For selv om vi representerer ulike partier og ulike løsninger, er folk folkevalgte fordi de brenner for noe, fordi de ønsker å gjøre en forskjell. Når man da blir møtt med fordommer, mistro, tillagt meninger man ikke kjenner seg igjen i eller rett og slett blir satt i bås fordi politikere bare «tenker på seg selv». Og når det faktisk skjer noe bra, får det vesentlig mindre oppmerksomhet enn det negative. Da kjenner jeg på avmakt.

Politisk uenighet er en del av hverdagen, og det tror jeg de fleste står godt i. Det er ikke noe som er gøyere enn en ordentlig god politisk debatt. Men når det blir mer fokus på debatten om debatten, på konflikter og bråk enn politikkens innhold, da blir hverdagen en annen.

Når man er i politikken skal man tåle såpass, sies det. Jeg synes ikke det, og i min helthetsvurdering går ikke regnestykket opp. Jeg kommer til fortsette å gi jernet ut perioden for Agder og i utdanningskomiteen. Så ser jeg frem til nye spennende utfordringer rundt neste sving.