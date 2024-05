Følgende spennende og interessante ord er hentet fra Jens Bjørneboes bok «Under en mykere himmel. Brev og bud fra en Steinerskole» (Gyldendal, 2. opplag 1977). Kapitlet hvor det står, heter «Det gamle testamente og det enkelte barn», side 60ff. Det var opprinnelig en kort artikkel i tidsskriftet Ny skole nr 5, 1953.

1. utgave av «Under en mykere himmel» kom ut like etter hans død i 1976, var redigert og har forord av hans fetter, André Bjerke.

Det kan nevnes at Bjørneboe på 1950-talletvar lærer på Steinerskolen i Oslo. Fra dette miljøet skrev han den omstridte skoleromanen Jonas (1955).

«Det gamle testamente – jeg vet ikke noe som sterkere konfronterer meg med min egen barndom. (..) Abraham, Isak og Jakob, – hva er de, alle disse skikkelsene? Hva er de, alle disse som har levet så lenge, og som får nytt jordisk liv med hver ny slekt som vokser opp? Hva er alt dette som halvveis er historie, halvveis myte? Hva er de for oss?

De er vår felles, menneskelige arv. Alle som tidlig nok har hørt om dem, er blitt brødre. Sjelelig sett er det bokstavelig talt sant at vi nedstammer fra Noah og Adam. Det som kom til verden i oss da vi var ni, ti, elleve år gamle, kommer i like linje fra de bibelske fedre. Det skrev oss inn i menneskeheten, eller for å være helt nøyaktig; i den del av menneskeheten som i vennskap og fiendskap har jødedommen eller kristendommen felles.

Å holde barn borte fra bibelhistorien, det betyr at man forhindrer dem i å bli européere, man avskjærer dem fra å forbinde seg følelsesmessig med en enhet som er større enn det egne hjemsted. Man gjør dem meget, meget fattigere.

Som en motpol til det sentralt menneskelige i Det gamle testamente står det spesielt nasjonale i hjemstedslæren. Det er ikke meningen at de to fag skal stå i noe motsetningsforhold til hverandre; det korn som Josef samlet i Egypten, er det samme korn som vokser i Hallingdal. Ved kildene i Hebrons dal i Kanaans land gror det samme gress som på tunene i Gudbrandsdalen. Bibelhistorien og hjemstedslæren utfyller hverandre. Og begge deler berører stemningsmessig et spørsmål som efterhvert er begynt å modne i barna: Hvor kommer vi fra? Hvem er vi? (..) Begge deler – hjemstedslære og bibelhistorie, er en slags Genesis [opphavsfortelling].»

Bjørneboe går så over til å forklare hvordan Rudolf Steinerskolen ser på faget «bibelhistorie» til forskjell fra «bibelhistorie» i andre skoler:

«Jeg skal forsøke å antyde dette. Først og fremst: Bibelhistorien er ikke «religionsundervisning». Man kan med større grunn kalle den en utdannelse i poesi, eller en undervisning i hva det vil si å være menneske, en første orientering om hvilke betingelser der er knyttet til det å leve på jorden. På samme måte som hjemstedslæren skulle forsøke å vise hvilke livsomstendigheter, hvilke betingelser, der er satt for å være menneske, å leve og arbeide i det egne, spesielle land; å være norsk bonde, norsk fisker, tømmerfløter, sjømann osv., alt sammen i ytre, foranderlig, midlertidig forstand, i de egne, spesielle, vekslende omgivelser, betinget av naturforhold, teknikk og annet –, slik skulle bibelhistorien vise menneskets tilværelse under de evige vilkår, de ubrytelige, indre lover og lovmessigheter. Denne helhetsopplevelse er ikke av religiøs, ikke av etisk art. Den er en poetisk opplevelse. (..)

Hvis man tar bibelhistorien fra et menneske, så tar man halve hans barndom fra ham. (..) Som voksne kan vi bare svakt ane hva barna har opplevet underveis [i løpet av skoleåret i 3. klasse med undervisning i Det gamle testamente]. Men det er sikkert at det har forandret dem meget.

Og det gjør både vondt og godt å bli forandret på.»