De gikk knallhardt ut og lovet et enormt svar om Israel prøvde seg med angrep inne i Iran. Et angrep som Israel rettet mot anlegg nær atomanleggene til Iran. Og hvorfor det?

Det var et tydelig signal til Iran at neste gang så legger vi atomanleggene flatt. Derfor feiget Iran ut, og bagatelliserer dette motangrepet fra Israel. Fordi de er nå så nære å kunne utvikle sine egne atomvåpen. Gud forby at de når så langt. For de vil ikke nøle med å bruke dem. Men Israel kan aldri la Iran få utvikle atomvåpen. Det er som å få en dødsdom. Så den store krigen er bare utsatt. Den dagen Israels etterretning forstår at Iran er like før å få atomvåpen, da vil ikke Israel ha noe valg. De må slå til først. Så det er spennende tider vi går i møte, for å si det mildt.