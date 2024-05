Staten bygde kraftlinjer over de umuligste fjell, forserte fjorder og fikk strøm til de mange mørklagte hjem. Det ble bygd skoler i det ganske land og det kostet ikke menigmann noen ting – den gang Norge var et fattig land. En utrolig bragd og nå forfaller det meste, skoler, kirker og herskapshus.

Utad lever vi i dag i glansen av at vi er et av verdens rikeste land. Allikevel brukes det i forhold til behovet, relativt lite penger på å fornye og utvikle nødvendig infrastruktur - og når det gjøres, er det innbyggerne som må betale brorparten. Det siste er at man vil straffe bilistene som ikke har råd til eller vil kjøre motorveien, ved å kreve inn bompenger på gamle E39. Vil man ikke, så skal man, heter det nå. Tvang trumfer frie valg i dette landet – og det for å få inn mer penger der trillionene ruller inn fortere enn vi greier å tenke.

For en tankegang de har de som er blinde for alt annet enn kroner.

I samme slengen går man ut med at det vil være fare for steinras ved Trysfjorden, steinblokker så store som campingvogner kan plutselig deise ned på veien til fare for bilistene (faren gjelder nok ikke syklende og mopeder som ikke har lov å kjøre på motorvei. De nevnes i alle fall ikke). Man skremmer for å få folk til å kjøre den nye motorveien. At de på den måten lager ris til egen bak, forstår ikke de som ser på verden med øynene til onkel skrue (i kroner og øre).

Alle vet hva FrP mener om bompenger. Å kjøre motorveien Mandal - Kristiansand er for dyr å kjøre for en minstepensjonist som meg. Har jeg et ærend i Kristiansand, kommer bompenger innen byen i tillegg. Men uten bompenger kan også slike som meg kunne bevilge seg en tur til Kristiansand – for å handle eller bare ta en kosetur. Hvis jeg allikevel må inn til byen, må jeg nå ta buss og det blir det ikke mange kroner i bompengekassa av.

Ei heller, hvis det er flere enn meg som vurderer denne tanken – å vende blikket vestover når det skal handles eller man bare vil å ta seg en tur.

Det blir ikke flere biler og penger i bompengekassa av at Lyngdal blir det foretrukne stedet å handle. En slik mulighet bør absolutt bomselskapene og Agder vei og fylke ta med i betraktningen når de vurderer å gjøre livet vanskeligst mulig for de som ikke lever i overflod.

Apropos, Tesla setter ned prisen på sine biler for å selge flere. Noe å vurdere også for bomselskapene?

Til slutt må jeg bare spørre: Hvor ble det av samfunnsoppdraget med å bygge ut og utvikle landet? Hvor er det blitt av samfunnsansvaret med å tilrettelegge for folk, handel og industri? Vil man slutte å bygge ut og utvikle fordi brukerne av infrastrukturen går konkurs og ikke har penger å betale med?

Jeg bare spør...