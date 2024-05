I vurderingen av plasseringen av Palmesusfestivalen bør man etter min mening se bystranda som hovedarena til både byens befolkning på sommeren og som en del av virksomheten til Aquarama. Den nye svømmehall ble åpnet i 2013 som erstatning for den gamle svømmehall som var altfor liten både kapasitetsmessig og i forhold til behov til de funksjonhemmede, svømmeklubbene og vanlig badende borgere i byen. Løsningen kunne ha vært å bygge et ekstra basseng til anlegget. Folk i vår landsdel inkl. Kristiansand reiste den gang til Danmark for å gå i badeland. Derfor ble det bestemt å bygge en ny svømmehall som omfatter både badebasseng 50 m x 25 m som kan som deles i 3 ulike aktiviteter, i tillegg badeland, varmtvannsbasseng og også nå ferdig planlagte utendørs varmtvannsbasseng.

I det nye anlegget ble det lagt inn et Scandic hotell (største hotell mellom Sandefjord og Stavanger) for å få turister til byen. I denne sammenheng er samspillet mellom hotellet inkl. de andre tilbud i bygget meget viktig, og badestranda uhyre viktig spesielt med skiftende vær på sommeren. Dette samspillet var viktig argument for plasseringen av det nye svømmeanlegget, mens flere avisinnlegg foreslo andre plasseringer i byen. Det er fantastisk at man kan sitte i hovedbassenget å se ut gjennom de store vinduer på badestranda og videre utover fjorden.

Nå det gjelder festivaler, så ville kulturkontoret i forbindelse med feiringen av 350 års byjubileum i 1991 at Kristiansand rockeklubb skulle ha et arrangement for de unge. Klubben meldte avbud, og da måtte kulturkontoret overta dette arrangement som foregikk på Torvet. Da var nettopp Toffen Gunnufsen blitt ansatt i ny stillingen på kontoret, og han ble satt på oppgaven ettersom han både hadde utdannelse fra bl.a. universitet i London og ikke minst han hadde satt i gang en festival på sitt hjemsted med navnet Homborsundfestivalen. Kulturkontoret ønsket å stå for arrangementet de påfølgende år, tross et mindre underskudd det 2. år p.g.a. tilrigging av toaletter og scenen m.v., men selve festival ble godt mottatt.

Kulturstyret sa imidlertid nei til å fortsette til skuffelse for oss ansatte den gang på kontoret. Overskuddet i 10 millioner kr. klassen kunne ha blitt utdelt til de mange foreninger i byen som driver aktiviteter for barn og unge. Toffen med allverdens gode kontakter til aktuelle artister gjorde at det var kolossal god tilstrømming av folk til festivalen. Toffen ble med videre omkring 10 år under private arrangører som hadde uansvarlig økonomisk styring og som endte med konkurs. Hovedårsaken var all oppbygging av anlegget på Odderøya som kostet 5 - 6 mill. kr. for hvert år.

Kulturkontoret prøvde gjennom mange år å få oppbygd festivalområdet på Odderøya uten at det lykkes. Det finnes ikke noe fornuft i at kanskje hver festival må bruke store beløp på Odderøya for å legge området til rette for bruken.

Der er nå anlagt på festivalområdet på Odderøya en god del nyanlegg først og fremst planert festivalområdet, men det mangler fortsatt scene, toalettanlegg og andre nødvendige bygg. I tillegg må område gjæres inne inkludert Bendiksbukta som under Quartfestivalen. Det kan også her bygges eventuelt en sittetribune bak dagens store festivalområde i fjellskråningen. Festivalområdet gir langt mindre lydnivå fra musikken enn bystranda for omliggende bebyggelse.

Konklusjon: Bystranda er ikke stedet for festivaler både med hensyn til fastboende og Aquarama. Alle festivaler som har nærhet til boligområder i vår by bør mest mulig unngå å få uakseptabel støynivået fra festivalene. Quartfestivalen hadde utrolig godt besøk og var meget populær i landet. Jeg tror ikke Palmesus vil tape på å flytte til Odderøya på sikt, og jeg tror heller ikke eieren av Palmesus vil flytte den fra byen når de har betalt 130 mill. kr. for kjøpet av festivalen. Ettersom jeg har forstått er kun 3 dager av de 10 dager badestranda er stengt som brukes til selve festivalen. Såfremt dette er riktig, så er det kun 3 – 4 døgn som tilreisende oppholder seg i byen p.g.a. festivalen og som festivaldeltakere legger penger igjen i byen. Forholdene på Odderøya må tilretteleggelse slik at man kan få mange festivaler i løpet av sommeren til glede for næringslivet i byen og til hygge for byens befolkning.