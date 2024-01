Foto: Heida Gudmundsdottir

En kommune med lite midler til overs for den enkelte innbygger, yter selvsagt dårligere tjenester enn en med mer. Og slik overføringene mellom stat og kommuner er nå, blir det kanskje litt mer penger pr innbygger i storkommunen enn i tre små. Men dette behøver ikke å være slik, for det handler om hvor mye midler den enkelte kommune får fra staten, og hvordan kommunene har investert i fortiden. Songdalen kommune og Marnardal kommune er eksempler på veldrevne kommuner med god økonomi som ble slukt av større nabokommuner.

Stordriftsfordeler var et populært begrep for bankene på 90-tallet. Og mange slo seg sammen flere ganger og ble større og større. Og argumentene for å lage store enheter var i hovedsak å spare penger og at det er mange til å dele på oppgavene. Men i det lange løp har det vist seg at det ofte er de små bankene som har gitt kundene de beste betingelsene. Fordi de kjenner sine kunder.

Mange har snakket varmt om stordriftsfordelene rundt skoler, fødestuer og sykehus, og sier, slå sammen og legg ned. Men her også mister vi mye ved å satse på store enheter, langt unna brukerne. Tryggheten og nærheten har ofte vist seg å lide under denne sammenslåingstrenden.

Nå har det vært kommunene som skulle slås sammen til stordrift. Og det som ofte lider under dette, er det lokale politiske engasjement for at ting skal bli slik folk ønsker det. Lokale saker blir oftere avgjort av folkevalgte som ikke sitter på den lokale kunnskapen men lar partipolitiske prinsipper avgjøre, mens de lokale grupperingene som kjemper for enkeltsaker blir overkjørte og forsvinner.

Og nå er det på tide å si sitt om vi ønsker Stor-Kristiansand i framtida. Og om vi skal godta denne trenden slik at vi risikerer å få enda større enheter i morgen. Og da blir ikke penger for meg det viktige. Heller ikke spørsmålet om fordelene ved store fagmiljø. Dette handler for meg om vi ønsker at de som vokser opp i framtida skal være med å bestemme hvordan nærmiljøet skal se ut , eller om vi skal overlate avgjørelsene til profesjonelle politikere langt unna. Jeg vil stemme for lokaldemokrati, tett på folk.

Husk at dersom vi sovner under et demokrati, risikerer vi å våkne opp med et diktatur.