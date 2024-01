Om vi faktisk ønsker å være et åpent og inkluderende samfunn. Hvorfor har folk med 2 planker på beina mer rett til å gå der? Hva med truger, miniski eller brede toppturski? Vil ikke de potensielt også kunne ødelegge løypa like mye?

At studentene som gikk til Vaffelbua på søndag hadde en naturopplevelse som var minst like flott om enn ikke sterkere, enn den tradisjonelle korrekte nordmannen med ski på beina er det ikke tvil om. Med seg på turen fikk de også oppleve masse nordmenn på ski med småunger som stabbet seg avgårde og forhåpentligvis et forskriftsmessig blidt "hei" som hilsen fra noen forbipasserende som det seg hør og bør i ekte friluftstradisjon på en søndagstur i norsk natur, og ikke skulende, sure nordmenn som mener de har større rett å være der på søndagstur enn dem.

Ettersom vi er en klatrende familie kunne de og alle andre også få se noe så sjeldent som isklatring på Sørlandet der alle (ankommet med eller uten ski) tålmodig sto i en endeløs kø inn døra på Vaffelbua for å få sin velfortjente vaffel og kaffekopp en nydelig søndag i januar.

Alle bør ha rett til å bruke den flotte naturen vår så lenge det gjøres på en hensynsfull måte om det så gjelder med sko, ski, skøyter, truger, stegjern eller isøks.