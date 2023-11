"Woke" betyr å være årvåken, oppmerksom på og kritisk til sosiale urettferdigheter i samfunnet, spesielt knyttet til identitetspolitikk og bekjempelse av rasisme, sexisme og annen diskriminering som anses som krenkende. I seg selv er det å være oppmerksom på sosiale urettferdigheter en god ting, men det er når man ser etter urettferdigheter hvor det ikke er noe at det går bort fra å være noe godt.

Ifølge woke lever vi i et samfunn bestående av ofre og undertrykkere. For eksempel er hvite, heterofile menn noen av de verste du finner. Problemet med å sette mennesker i et samfunn i slike båser er fordi det forteller oss at det er det vi er, og det er det som følger med. Bare fordi du er hvit, heterofil, mann, CIS, er du en undertrykker. Bare fordi du er en minoritet, har en annen hudfarge enn hvit, homofil, lesbisk, kvinne, trans, er du et offer.

Woke har blitt et eget politi som dømmer hva mennesker skal bli krenket av. Jeg synes dette er farlig, spesielt når man snakker for andre. Hvis jeg hadde brukt noe som forbindes med en bestemt kultur, hadde “krenkelsespolitiet” stemplet meg som krenkende, ufølsom, uviten og respektløs overfor kulturen, selv om det ikke er sikkert at de som er en del av kulturen selv tenker det samme.

Hvis man tenker på det. Kan man virkelig påstå at noe bare er en del av sin kultur? Kultur bør jo være noe for folk å dele, feire og bruke slik at man kan ha et samfunn som faktisk er sammenhengende og fungerer sammen. Ikke alle disse forskjellige gruppene som ikke kan jobbe sammen fordi alle skal være så fornærmet. Bare tenk opp gjennom historien. Ingen land i verden hadde vært der de er i dag hvis det ikke hadde vært for at vi mennesker hadde delt kunnskaper, ideer, verdier, og teknologier med hverandre. Sammen er vi sterkere. Det er ikke bare noe man sier.

Disse ideene er mest utbredt i USA, men vi ser allerede påvirkninger i Norge. Vi har fått sensitivitetslesere som allerede har gått gjennom Roald Dahls klassiske barnebøker, og endret på språket fordi det er for krenkende. Ord som stygg og tjukk har blitt til ekkel og enorm. Vi har folk i media som sier at mennesker med krenkende ytringer er de som ikke burde ha ytringsfrihet. Så bare fordi de synes du er krenkende, så skal du ikke få lov til å mene? Flere som er woke sier klart og tydelig at “ingen ber deg om å bruke inkluderende språk”. Likevel, velger du å ikke gjøre det, dømmer de deg og du blir stemplet.

Velger du å ikke bruke riktig pronomen eller feilaktig sier noe, er du ikke aksepterende og respektløs. Samtidig har du ingen rett til å vite andres kjønnsidentitet. Når utseende ikke lenger kan gi en indikator på hva du er, så beklager jeg for at jeg ikke kan se hva du føler deg som på innsiden. Har du ikke lyst til å date en trasperson, er du transfobisk. Trening er ikke å bry seg om helse. Det er fettfobisk. Det går til og med an å være rasistisk mot matte. Som om ikke matte var vanskelig nok da det bare fantes et svar.

Woke for meg er å gjøre ting mer komplisert. Det er å sette alt i en kategori. Det er at ting ikke lenger skal bli tildelt og fortjent på grunn av deg som person. Det skal handle om du er representativ nok for å ikke bli kansellert. Det handler om å ta ting veldig personlig, og også noen ganger være dobbeltmoralsk. Woke begynte som noe bra, og hadde gode intensjoner. Men veien til helvete er akkurat det: brolagt med gode intensjoner.