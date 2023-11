12% av befolkningen hopper over måltider fordi de ikke har råd. 44% kjøper mindre mat eller mindre sunn mat etter tall fra Opinion formidlet av Frelsesarmeen til NTB.

I Kristiansand har Fvn satt i gang en mataksjon da frivillige organisasjoner har ikke nok til å dele ut til alle som ber om hjelp.

Takk og lov for at vi har sentrale og lokale politikere fra regjeringspartiene som virkelig» står «opp for å hjelpe de som sliter økonomisk i Norge. Hvor er dere nå lokalpolitikerne fra regjeringspartiene? Ser ikke noe til krigsoverskriftene om usolidarisk politikk. Overskriftene om de svake oversees. Overskriftene om at politikken fører til fattigdom osv. Og så skjønner man heller ikke at politikerforakten øker? Jeg er flau på deres vegne!