På 1980 tallet gikk jeg på kurs for å lære å bruke kalkulator. Den erstattet den gammeldagse regnemaskinen. På arbeidspulten kom etter hvert den første utgaven av dataskjerm. En begynnelse som var vanskelig, men kurs og egentrening tok meg videre i frykt for å trykke feil tast.

Telefonen, jeg tenker på den med røret og dreieskiva og den tykke telefonkatalogen. Tro meg eller ei, så møtte jeg den gang en bekjent midt i Markens. Han bar en svær sak over skuldra, mens han snakket i et telefonrør som hørte til. Det var travle folk som bar en slik, den gang. Skulle jeg betale for noe, dro jeg opp sjekkheftet.

Siden kom de små håndholdte telefonene med tastatur, som senere gjorde det mulig å sende beskjeder. Og da man i tillegg kunne ta bilder med en slik, ble det nesten halleluja-stemning. Fotoforhandlerne fortvilte og bildealbumene ble historie.

E-post erstattet faks og kommunikasjonen ble lettvin og altomspennende. Leksikonet forsvant sammen med Google og kommunikasjonen via de digitale tjenestene lot seg formidle til øst og vest i enkelthet.

Fjernsynet ble allemannseie og sort-hvitt bildene erstattet etter hvert med farger. Doktoren kom på hjemmebesøk ved sykdom og tømmerhoggeren fikk motor i saga, mens hesten ble avløst av traktor.

Biblioteket ble flyttet fra Lunde og nytt omsorgssenter ferdigstilt på Tangvall. Retorikken ble å være syltet i gjeld og nedbemanning ved samlokalisering for å spare millioner. Røde busser ble erstattet med gule, blå og hvite. Skolebarna reiser fortsatt til Mandal eller Kristiansand for å lære å svømme og ei 12-øres koster nå 4500 ører. Jeg har deltatt i endring og utvikling.

Vi har blitt mange nå. Så mange at helsetjenesten står i spagaten, og hjemmesykepleien gir omsorg til oss som trenger hjelp der vi bor. Vi får det langt på vei som vi ønsker, i hvert fall til det meste om vi er åpne for samhandling. Kollektivtilbudet utøkes i takt med behovet, kommunikasjon med styre og stell er tilrettelagt og kulturlivet blomstrer. «Familiens hus» inneholder mange av tilbudene vi trenger, mens egoet må tilpasses effektivisering i tjenestene og ressursbruken overvåkes. Det tilrettelegges for mange og et fellesskap på tvers. Vi blir ivaretatt på en noe annen måte enn hva som var vanlig da mor arbeidet på Søgne Syke- og Aldershjem på Lunde for 55 år siden.

Avstand og kommunikasjon lar seg stort sett løse og ingenting kan bli som før. Vi gamle kan ikke forvente det heller.

Vi bør være medspillere og ikke motspillere. Bidra til positivitet og delaktighet og bygge geografien sterk, det i samråd med hva intensjonen kommunereformen representerer. Statsforvalters rapport forteller jo også sitt. Jeg stemte for sammenslåing i 2016 og føler i dag at jeg gjorde rett.