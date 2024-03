Ifølge norske myndigheter er en slik bekjennelse ikke bare problematisk, men sannsynligvis også lovstridig. Foreløpig riktignok ikke innad i menighetene, sjøl om også dette er forbudt i totalitære stater vi ikke liker å sammenlikne oss med. Men i Norge er en slik bekjennelse og tro i ferd med å bli forbudt i norske skoler!

Det går tydelig fram av Fædrelandsvennens reportasje 12.mars om menigheten Samfundets fire skoler på Sørvestlandet. For her skriver Utdanningsdirektoratet blant annet følgende, ordrett sitert: "Når det gjelder naturfag, skal naturvitenskapen være grunnlaget for opplæringen, og ikke det verdensbilde som Bibelen beskriver".

Med andre ord: Foreløpig kan vi fremsi og bekjenne den første trosartikkel i kirker og bedehus, men vi må for all del ikke praktisere og undervise i den samme forståelse i det offentlige rom, eller i skolens undervisning!

Muligens skolen fremdeles kan nevne det i KRL-faget, men ikke i naturfag. For da er det den såkalte "naturvitenskapen" som gjelder, og ikke "det verdensbilde som Bibelen beskriver". Med andre ord det verdensbilde som kirken og store deler av den vestlige verden har lagt til grunn i snart to tusen år. Det betyr i praksis et forbud mot å praktisere og bekjenne troen på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper!

Som medlemmer av andre kirkesamfunn enn Samfundet kan vi selvsagt lulle oss inn i den forestilling at dette ikke vil ramme oss. Men på sikt vil det selvsagt det. En kan regne med at resten av de kristne private skolene landet over er de neste som nå står for tur. Deretter kommer kirkesamfunnene som sådan, slik det allerede er tilfelle med Menigheten Samfundet og Jehovas vitner. Tilslutt kommer turen til hver enkelt av oss - vi som fremdeles med frimodighet vitner om vår kristne tro.

Det er å håpe at Menigheten Samfundet ikke bøyer av for et slikt press. Og det er på høy tid at den norske kristenhet, og det politiske demokratiske flertall, stiller seg hundre prosent bak dem - sjøl om vi kan være uenige i enkelte sider av det denne menigheten lærer og praktiserer.

For neste gang blir det vår tur!