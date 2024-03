Det er bekymringsverdig å se at regjeringen virker å leve i en egen boble når det gjelder skattepolitikk. Mens hverdagsøkonomien blir stadig trangere for flertallet av befolkningen, virker det som om regjeringen ikke er i kontakt med realitetene mange familier og bedrifter opplever. Økte leiepriser, hyppige rentehevinger, og stigende matpriser legger press på folks lommebøker, og de rekordlange matkøene, foreldre som ikke har råd til å kjøpe enkle ting som fotballsko eller bursdagsgaver til barna sine, og “vanlige folk” som sliter med å betale strømregningene sine.

Støre og co. har også sviktet unge ved å ikke bare svekke, men faktisk undergrave viktige ordninger som Boligsparing for ungdom (BSU), som har vært en avgjørende støtte for unge i å realisere sine boligplaner. Mens de snakker om å representere “vanlige folk” og distriktene, viser de liten interesse for å forbedre livene til de som trenger det mest. Istedenfor å støtte unge i deres boligutfordringer, har disse partiene vært opptatt av å føre en politikk som prioriterer andre interesser, som unødvendige reverseringer til flere hundre millioner kroner.

På samme tid har staten aldri vært rikere, med betydelige inntekter fra olje, energi og skatt.

I skoledebatter ser vi venstresidens løsning ofte være å gjøre tjenester gratis, som tannlege og buss, med begrunnelsen at folk ikke har råd til å benytte seg av dem. Det virker som om venstresiden overser hvorfor dette er realiteten for mange "vanlige folk". Det er et paradoks at skattene øker så mye at regjeringen må tilby gratis tjenester for at folk skal ha råd til å leve.

I stedet for å gjøre tjenester gratis, burde løsningen være å la folk beholde mer av sine egne penger. Derfor vil Høyre arbeide for å redusere skattetrykket og implementere politikk som gir folk større økonomisk frihet og mulighet til å klare seg bedre økonomisk.

