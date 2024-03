Erna Solberg ser ut til å ha til felles med Donald Trump at hun ønsker revansj etter et forsmedelig valgnederlag. Hun har også uklarheter knyttet til habilitet hengende over seg, men de tar verken hun eller partiet på det alvor som slike saker burde.

Samme Solberg ser også for seg at hun etter valget om halvannet år bør kunne stå i spissen for det som i noen få måneder i forrige periode framsto som en flertallsregjering, bestående av fire partier som ikke hadde annet til felles enn at de bruker den ideologisk sett meningsløse betegnelsen på seg selv som «borgerlige». Denne flertallsregjeringen var den tredje av de i alt fire ulike regimene som Solberg ledet i løpet av åtte år.

KrF-leder Olaug Bollestad har for lengst gjort det klart at hun sluker dette konseptet med søkke og snøre, og har også slått fast Erna Solberg er hennes statsministerkandidat. Om hun også er partiets statsministerkandidat, gjenstår vel å se? Den gang jeg var aktiv i partiet var det gjennom vedtak i landsmøtet man avgjorde slike ting.

Nå har også FrP meldt seg på, i hvert fall sånn halvveis. De vil gjerne danne regjering med Høyre, men vil komme tilbake til hvem som skal være statsminister. Underforstått: Den jobben kan Sylvi Listhaug godt tenke seg selv. Viktigere er det imidlertid at skal det bli noe av en slik regjering, skal ingen andre inviteres med. Ikke Venstre og i hvert fall ikke KrF. Sylvi Listhaug ønsker seg med andre ord tilbake til årene da statsråder fra Frp gikk ut og inn av Solberg-regjeringen i et halsbrekkende tempo og gjorde de utroligste tabber mens statsministeren møtte enhver situasjon med et flegma som mest av alt minnet om handlingslammelse, og med stort sett den samme kommentaren: -Jeg ville ikke brukt de ordene.

Frp har nemlig så dårlige erfaringer når det gjelder samarbeid med KrF, ifølge Listhaug. Overraskende nok ser det ikke ut til at KrF har den samme opplevelsen av å samarbeide med Frp. «Dette finner vi ut av», er partileder Bollestads søvndyssende respons, mens Erna Solbergs reaksjon er at hun er glad for at de fire opposisjonspartiene er enige om at landet bør få en ny regjering etter valget.

Det kan godt være de er enige om det, men enigheten ville nok hatt vesentlig større troverdighet dersom de samme partiene også var enige om hvem som skulle danne denne regjeringen. Det blir ikke fire partiene fra Solberg III, som satt sammen i et snaut år fra januar 2019 til januar 2020. Om ikke annet, er det blitt ettertrykkelig avklart denne helgen.