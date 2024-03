Vil me ha æresvold? Og vold i nære forhold? Tvangsgifte? Kjønnslemlesting? Me har 500 nyutdanna politifolk som ikkje får seg jobb. Korfor brukar me ikkje dei for å få eit tryggare samfunn? Eller må me få svenske tilstander før politikarane gir nok pengar til politiet?

Er lovverket vårt tilpassa det kriminelle tilhøva me har nå? Skal me berre la det skure og gå? Lukke augo og vona på at det går over? Eg stilte spørsmål om omvendt voldsalarm til justismimistar Knut Storberget i 2009. Spørsmålet var: «Voldsutøvaren har full fridom medan offeret lever utrygt. Kjeltringen går kvar han vil, offeret må vere på vakt for å sleppe unna volden». Og ingenting har skjedd. Me har hatt kvinner som justisministrar og ei kvinne som statsministar. Og framleis spankulerar voldsutøvaren fritt kvar han vil. Ei skam!

Eg har opplevd barn med voldsalarm og sett kor redde dei var for at voldsmannen skulle dukke opp.

Regjering og Storting har ansvaret for at alle skal vere trygge i Noreg. Dei må endre haldning og kjapt få gjort noko med desse problema. Og det enklaste er å tilsette nok politifolk. Det kan gjerast nå i vår. Eller vil regjering og storting at kriminaliteten skal vekse her i landet?