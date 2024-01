Jeg ble gledelig overrasket over at en så erfaren og sentral kollega er så på linje med det jeg gang på gang fremholder: Prosessen ved sammenslåingen var dårlig politisk håndverk, men en skilsmisse er ikke løsningen for å rette opp i det.

Etter vedtaket i Stortinget om sammenslåing var vi en en gjeng som bare måtte finne oss i å designe en ny kommune, hva enten vi ville eller ikke. Det var masse jobb ved siden av full jobb for øvrig, men det var tross alt inspirerende å finne gode løsninger og se dem gjennomført.

Det er ikke tvil om at en ny Søgne kommune vil kunne etableres, (hva med Songdalen dersom de stemmer "remain"?) "Bivirkningene" er for meg (og Birkeland) alt for store, og usikkerheten alt for stor. Og om åtte års tid kan nok en nyetablert kommune klare seg. I mellomtiden må et stort antall fagfolk i alle sektorer bruke masse tid på å planlegge å klippe opp det som endelig begynner å "sette seg". Motivasjonen vil nok være så som så, men folk er lojale.

Verre er en del personvernproblemer som blir ekstremt krevende når journalsystemer på sykehjem, hjemmetjenester, rus og psykiatri må deles opp etter bostedet til brukerne. Et lite eksempel: Når jeg vikarierer som sykehjemslege på Nodeland og på Tangvall, har jeg direkte tilgang til journalene på like fot med sykehjemmene i resten av kommunen. For øvrig er dette et eksempel på nytten av en samlet kommune, i "NyeSøgne" vil sannsynligvis lokale leger måtte dekke slike oppdrag som nå fordeles på mange leger i storkommunen.

Deling av kommunearkivet er et annet nesten uoverkommelig problem som må løses. Og alt dette kommer man ikke utenom, det er lover og forskrifter for dette som er svært "stramme". Hadde vært fint å få dette belyst før en folkeavstemning/innbyggerhøring!