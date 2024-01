Så kan man prate om gjensidig forståelse og annet tøys til nesa blir lang. Det er på tide klubben ser seg selv i speilet og spør om man utfører en grundig nok research når man ansetter trenere. Eller enda verre – spør seg selv om det kan det være noe galt med klubben? Og dette blir svindyrt for klubben, og kan hende NAV for treneren, i tillegg til negativ sak på cv'en. Historien gjentar seg igjen og igjen...

Sindre ble «halt ut» av kontrakten sin med Ull/Kisa, det var sånn om å gjøre å få tak i ham. Kanskje trenere bør vegre seg mot å ta jobb i Start. Oddsen for at det skal gå bra er tydeligvis dårlig. Og hvis det er sånn at «flere sentrale styremedlemmer over en lengre periode ønsket ham ut av klubben etter tre sesonger ved roret med varierende resultater» skal være begrunnelse nok til å sparke ham, er trenernes rettigheter syltynne.

Som startmedlem blir jeg flau på klubbens vegne.