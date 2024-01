Regjeringen skal presentere masse ny oljeutvinning, en rød tråd og oppfølging av oljemilliardene fra Solberg Regjeringen.

I år skal det investeres 244 milliarder i fossil energi. I 2023 ble det brukt 5 milliarder på fornybar energi. Av 250 milliarder investert i ny energi går altså skarve 5 til fornybar.

Det blir bråk av olje, og det vil trolig forsterkes fremover, som aksjoner i stadig nye former, i rettsapparatet, som erstatningskrav, som konflikter mellom nasjoner, og i aksjemarkedet. Og for min del i det offentlige ordskifte.

Næringslivet, representert med NHO-sjef Ole Erik Almlid mener vi trenger styrt panikk. Klimaendringer og utviklingen rundt oss krever det. Almlid hevder næringslivet kan omstille seg, men at de trenger forutsigbare rammer og tid, eller som Almlid selv sier det «om du er desperat og må, så får du det til». Næringslivet, gründere, knoppskytere er klare, resten av Europa og USA er i ferd med å endres, og det går fort.

Vi trenger satsning på næringsutvikling, ikke gedigne støttepakker til norsk næring. Oljenæringen binder opp dyktige fagfolk og kapital i en industri som går, og må gå mot avvikling. Som MDGer er det håp i møte med næringslivet, i Teknisk Ukeblad er det stadig oppdrift, men også gjentatte hjertesukk over uklare rammebetingelser og manglende politisk-satsning.

«Veien til suksess er en god plan B» sies det. Kan vi ikke i det minste bli enige om en plan B – Dersom olje ikke er fremtiden, dersom ingen lenger kjøper olje eller gass, eller vi ikke får levert. Hva gjør vi da? Norges økonomi går så det suser, mens mange av oss kjenner på vanskelig økonomi. Mange klarer seg, men for rekordmange har fattigdom kommet nærmere. Vekst og gode liv er ingen symbiose, mer olje er ingen garanti for rettferdig fordeling, eller gode liv.

Ett skritt fram når du står på kanten av stupet er – hva skal vi si – «framskritt», eller «stø kurs» eller….. Vi trenger et paradigmeskifte eller «nye boller»- kall det hva du vil - men nasjonen Norge, ja, vi fortsetter i gamle spor når det gjelder næring (og arealbruk, men det har jeg skrevet om før). MDG frontet styrt avvikling ved sist stortingsvalg- det funket ganske dårlig – egentlig. Men problemet er ikke løst- vi trenger en plan for bærekraftig fremtid. Vi trenger at flere er med å lage en plan B for næringsutvikling,- sånn i tilfelle. (eller helst en plan A)