For noen år siden ble vi i NITO presentert for den planlagte hydogensatsningen med fabrikk på Fiskå. Planene inkluderte også oppbyggingen av fyllestasjoner for hydrogen rundt i landet, og distribusjon på egnede tankbiler.

Det ble reist spørsmål om stasjonen som gikk i lufta i Sandvika i 2019. Vi fikk opplyst at teknologien og sikkerheten var noe helt annen i dag. På grunn av hydrogengassens lave tetthet måtte gassen komprimeres ved lagring i egnede trykkbeholdere, noe som krever energi.

Det er utviklet høytrykksylindere av komposittmateriale, som består av et tynt lag av aluminium eller polymerer, som igjen er dekt av et lag kompositt, med et ytre beskyttende lag. En komposittank har ett lag polymer innerst, deretter ett lag karbonfiber og ett lag av fiber eller harpiks.

Hydrogenkompresjon er en komplisert og kostbar prosess. Blandingen av luft og hydrogen er eksplosiv, og det skal svært små energimengder til for å antenne gassen. Flammene er fargeløse og brer seg veldig fort. For oss som husker tilbake på skolen erindrer vi hvordan vi lagde knallgass, med to deler hydrogen og en del vann. Når den ble antent kom et kraftig smell, og vi fikk litt vann. Selv om veggene på tanken er 5 cm tykke, vil en M72 panservernrakett, eller t.o.m. et lettere missil, vil kunne sprenge hull i tankene, og man vil få en gigantisk eksplosjon.

