Det uansett hvem som har hatt det politiske ansvaret for det som har skjedd. Men at Kristiansand har tillatt etableringen av det som fremdeles er Skandinavias største kjøpesenter i areal, er og blir en feil, slik jeg ser det. Selv Olav Thon innrømmet jo for noen år siden at Sørlandssenteret var blitt for stort, og var en dårlig investering sett fra hans side. Han hevdet at han var ukjent med planene for Avenyen. Det siste høres merkelig ut, men Thon om det.

Men det er ikke bare i Kristiansand det har skjedd gigantutbygginger utenfor byene. Det gjelder mange steder i Norge. At eksterne kjøpesentre nok har sin plass i dagens samfunn er ikke til å komme forbi, men å slippe alt mer eller mindre fritt når det gjelder størrelse, det kan ikke være riktig. Det Nils Nilsen refererer til fra USA er korrekt. De feilene som ble gjort der har norske politikere i for liten grad lært noe av. At Sørlandssenteret fikk et altfor stort areal etter siste utvidelse i forhold til det naturlige befolkningsgrunnlaget, finnes det ikke tvil om. Det har gått ut over leietakere i Sørlandssenteret selv, men også over handelsgrunnlaget andre steder.

Det eneste som kan gi butikkene i Sørlandssenteret større salg, og større lønnsomhet, noe som sikkert trengs, er dersom de klarer å trekke til seg enda flere kunder. På hvilken måte kan det skje?

Jo, ved at bystyret lemper på de bransje-restriksjonene som ennå gjelder for utnyttelse av det overdimensjonerte senteret. Full frihet og full konkurranse om forbrukene var mantraet som gjorde bysenter etter bysenter til slum, eller rene kontorbyer, i USA i perioden 1950-1980. Vi er ikke på noen måte kommet dit i Norge, og kommer neppe dit heller.

Men uansett hvordan vi snur og vender på det, så har det ikke vært vekst i handelen i Kvadraturen i en tid der «stor-kommunen» har hatt stor befolknings-tilvekst. Med et enda større frislipp av de restriksjonene som tross alt ennå finnes for Sørlandssenteret, kan tallene i verste fall bikke nedover for Kvadraturen. Det vil ikke Kristiansand være tjent med. Jeg håper at både Høyre og resten av bystyret vil være enig i det.

Når det gjelder bompengespørsmålet, er jeg enig med Nils Nilsen i at vi i Norge burde kunne klart oss uten bompenger. Men når sentrale myndigheter ikke vil det, bør det være likhet mellom Kvadraturen og Sørlandsparken.