Vi som vil ha Søgne kommune tilbake vil gjennom høsten og vinteren grave i hvordan Nye Kristiansand lever opp til disse lovnadene på en rekke områder.

Her ser vi nærmere på godtgjørelsen for politikerne i Nye Kristiansand.

Vi vet allerede at mens lederen av fellesnemda og daværende ordfører i Kristiansand ga inntrykk av at den nye kommunen ville avstedkomme stordriftsfordeler som skulle komme innbyggerne til gode gjennom avgiftslettelser. Det motsatte skjedde. Innkrevingen av eiendomsskatt og kommunale avgifter økte kraftig etter sammenslåingen. Vi vet også at Kristiansand kommune ikke har hatt eller har mindre penger tilgjengelig enn andre kommuner, herunder Søgne og Songdalen, til å produsere tjenester med. Allikevel opplever innbyggerne i Søgne og Songdalen dårligere og mer sentraliserte tjenester til en langt høyere pris.

I Søgne kommune ble all godtgjørelse til politikere beregnet med utgangspunkt i årslønnen til en stortingsrepresentant. Denne er for tiden kr 1.107.190, -. I Nye Kristiansand tas det utgangspunkt i årslønnen til en statsråd. Den er nå på kr 1.580.186, -.

Beregnet årlig godtgjørelse pr. 2023 for de forskjellige vervene, med tolv kommunestyremøter, blir oppsettet som følger:

Nye KristiansandSøgne -Ordfører1.279.951,-996.471,- -Varaordfører1.137.734,-149.471,- -Gruppeleder (snittgruppe på 4)199.104,-0,- -Formannskapsmedlem298.655,-0,- -Leder areal- og miljøutvalg497.759,-99.647,- -Leder oppvekst-, helse- og kultur298.655,-99.647,- -Leder adm.- og kontrollutvalg298.655,-69.753,- -Kommunestyremedlem35.839,-29.894,- -Utvalgsmedlem35.839,-29.894,- Sum:2.946.328,-1.474.777,-

Godtgjørelsene i Nye Kristiansand er høye og betydelig høyere enn de var i Søgne. Det har også kommet frem hvordan mange kommunestyremedlemmer i storkommunen i tillegg har en rekke andre offentlige verv avledet av det å være lokalpolitiker i Nye Kristiansand. Mange av Kristiansands bystyremedlemmer tjener derfor i realiteten over en million kroner pr år. Vi snakker om samlede utgifter på rundt 100 millioner over en fireårs periode.

Disse forskjellene har både sine og positive og negative sider. Bunnlinjen er allikevel at å være lokalpolitiker i Nye Kristiansand for mange har blitt et levebrød. Politikerne må hvert fjerde år sørge for å bli gjenvalgt for å beholde jobben. I Søgne hadde vi foruten ordføreren ingen heltidspolitikere. De var i all hovedsak drevet av idealisme, engasjement for lokalsamfunnet og disponerte kommunens midler på en mer nøktern måte.

Symptomatisk for de to kommunene viser også dette at det meste ligger til rette for at Søgne som egen kommune også i fremtiden vil få en god økonomisk situasjon sammenliknet med nåværende Kristiansand.

Er du opptatt av en sunn og solid kommuneøkonomi kan du trygt stemme ja til løsrivelse for Søgne kommune.