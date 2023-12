Hvordan var livet før dette? Politikeres handlinger, rettferdighet, habilitet, enkelte politikeres vennskap, kjennskap, familierelasjoner til privatpersoner og næringslivspersoner. Søknader til bygg, tomter, osv., bygging innenfor 100-meters grensen ved sjøen etc!

Mistrivsel, samarbeidsproblemer i Rådhuset på Tangvall. Det gikk på helsa løs – psykiske lidelser osv. Antall varslingssaker var rekordhøye. Astrid Hilde ble ordfører, en glimrende ordfører. Inn i et «vepsebol» blant ledelse, ansatte og politikere. Usunne demokratiske prosesser, «føringer», sladder, spekulasjoner i mange tiår.

Bydelen Søgne har 11.300 innbyggere. Kristiansand kommune har 113.700 innbyggere. Større geografisk spredning av politikere, saksbehandlere osv. Det betyr færre tette bånd mellom politikere, saksbehandlere osv. Et sunnere og mer ærlig demokrati.

Den digitale verden er her! Alt kan sjekkes her! Byggesøknader, reguleringssaker, helse, teknisk og skole. Bystyremøter på nettbrett hjemme eller fra Islamabad i Pakistan. Befaringer skjer på nettet. På sekunder får man kontakt med politikere og saksbehandlere. På Dønnestad i Tveit eller i Cape Town, Sør Afrika.

Mail kan spores! Det kan ikke en politikers besøk hjemme hos en venn med lovnader etc.

Den britiske statsministeren Winston Churchill sa ved en anledning at av alle dårlige styringssystemer er demokratiet det minst dårlige.

Dere i Vi som vil ha Søgne kommune tilbake praktiserer den dårlige siden! Dere skaper mye vondt, frustrasjon og usikkerhet blant en stor del av de 9000 ansatte innenfor skole, helse, teknisk osv. Også blant størstedelen av de ca. 116.000 innbyggere.

Statsforvalterens rapport er tydelig, ikke splitt kommunen. Millioner har det kostet. Ny folkeavstemming er vedtatt – trist! Hva ville eiendomsskatten vært i dag hvis Søgne fremdeles var egen kommune – ingen vet! Flere skatter/avgifter/gebyrer betales inn til kommune og stat. Det er totalbeløpet av alle skatter, avgifter og gebyr som teller. Det brukes til skole, kultur, idrett, omsorg osv. Det fordeles i hovedsak av politikerne, en vanskelig oppgave, da det er omtrent like mange meninger som det er innbyggere. I 50 år maste søgnefolk om svømmehall. Den kom aldri. Ved litt høyere skatt gjennom årene hadde vi kanskje hatt svømmehall i Søgne?

Fantastisk med mange omsorgshjem nå! Mindre ventetid betyr det. Mange pårørende, barn, barnebarn og venner bor ofte borte fra bydelen Søgne. Nå bor de i Vågsbygd, Lund, Hånes, Tveit osv. Kort vei for mange. Enkelte sentre har «senger» for de som har spesielle pleiebehov.

Nevn 10 grunner for at barn, ungdom, voksne og eldre vil få et bedre liv hvis Søgne blir egen kommune igjen? Dette må være det dere slåss for! Nevn forhold innenfor helse og omsorg osv. Nevn spesielt forhold på Legesenteret på Tangvall. Dette vil det bli krevd at fungerer 100 prosent fra dag 1. Enstemmig sier fastlegene at de er mye mer fornøyd med å være en del av Kristiansand kommune. Leger/helsepersonell på Søgne legesenter har kanskje allerede bestemt seg for å slutte hvis Søgne blir egen kommune. Hvordan vil dere håndtere dette? Det er mangel på leger i Norge. Ingen problem å få ny jobb for de som slutter.

Ellers etterlyser jeg flere fakta fra dere. Det må være informasjon/opplysninger som er troverdige og sanne. Dette kreves uansett av samtlige innbyggere for eller imot Søgne som egen kommune igjen.

Å rive opp Kristiansand kommune som rager blant de aller beste kommuner i landet på ulike barometre er veldig, veldig lite viktig!

Lytt til hjertet, og fornuften! Det er nok nå!

