For Kristiansand, med sine ca. 90.000 innbyggere, vil jo fortsette å eksistere – slik byen har gjort siden 1641. Det er kun snakk om at vi vil ha tilbake arealene Søgne og Songdalen, med sine ressurser, som ble tatt ifra oss ved en umoralsk manøver v/ fylkesmann Ytterdahl og hans medspillere i Solberg-regjeringen. Det opprinnelige Kristiansand skal selvsagt fortsette å eksistere som tidligere.

Men statusen som «storby» – minstekrav 100.000 innbyggere – vil nødvendigvis tilbakestilles for noen år. Og jeg tror egentlig at det er her hunden ligger begravd. Kristiansand får inn store summer i form av skatter og avgifter fra Søgne, men ikke mer enn at de fint vil greie seg uten oss – og uten Songdalen. Skjønt, noen innstramninger vil de nok måtte foreta for endel år framover.

Så hvorfor er disse Nye Kristiansand-forkjemperne så opprørte? Min mistanke: Det hele har sklidd over i ren bypatriotisme. Det er i dobbel forstand «statusen» som nå «trigger» deres sinne og fortvilelse. Den lokalpatriotismen, de «følelsene», som de latterliggjør oss i Søgne og i Songdalen for å ha. Ja, for deres egen lokalpatriotisme er åpenbart helt legitim og naturlig! Til og med deres ideologi settes tidvis i skyggen av den. Talende eksempel på dette: «Fuck SV!» utbrøt en mangeårig SV-kvinne i frustrasjon da SV sentralt valgte å følge lokaldemokratiske spilleregler og si «ja» til at vi i Søgne og Songdalen får anledning til å stemme over vår framtidige kommunetilhørighet. «Fuck SV!» Hva ville vel Hanna Kvanmo og Finn Gustavsen sagt om slike partifeller?

To lokalpolitikere skrev nylig i Fvn at Kristiansand ikke måtte avvikles, men utvikles videre. Der har vi det igjen: «Avvikle», «nedlegge», «oppløse». Hva er dette for noe visvas? Ytterligere en Nye Kristiansand-tilhenger uttalte nylig at vi må stå sammen om å løse byens utfordringer. Stå sammen? Altså med oss i Søgne og Songdalen som tvungne «medsoldater» i deres «krig» mot de ildrøde tallene – som de selv har lagt opp til gjennom en årrekke?

For å si det med et gammelt uttrykk som visstnok stammer fra Polen: «Ikke vårt sirkus – ikke våre apekatter»!