Vi i gamle Kristiansand skal ikke få lov til å si vårt. Det henger ikke på greip. Det skulle bare mangle at vi i gamle Kristiansand skulle holdes utenfor. Det er absolutt ikke akseptabelt.

Jeg føler med de kommunale myndigheter som har protestert på signalene fra Oslo. Det jeg lurer litt på oppi alt dette er: Har de kommunale myndighetene noe de skulle ha sagt?

Dersom de skal overstyres fra regjeringsmyndighetene i denne saken så blir det vel snart til at absolutt alt blir bestemt i Oslo og så må de som styrer kommunen bare følge de ordrene som kommer derfra. Har vi en agderbenk i de sentrale gemakker i regjering og storting?

Det ser ut til at de som sitter der inne har glemt at der er en landsdel som heter Agder. Jeg følger så pass med i politikken at jeg får det meste med meg. Jeg håper at dere som leser dette innlegget reiser dere og støtter opp om storkommunen.

Til dere i Søgne som roper høyest vil jeg spørre om en ting. Vil dere at storkommunen som dere i dag er en del av skal utvikle seg i positiv retning eller har dere limt dere fast på historisk grunn med skylapper for øynene og ikke vil se at tidene forandrer seg og utvikler seg hele tiden. Er det ikke snart på tide å dvele ved det gamle og se fremover?

Det er for meg meget underlig at dere tviholder på det som har vært og klager på Kristiansand kommune. Det var de sentrale myndighetene i Oslo som bestemte dette, og nå er det de samme myndighetene som skal omgjøre loven for å kunne reversere det de har gjort. Det kaller jeg for feighet fra de sentrale myndigheter. Er det ikke slik at en spade er en spade, eller har de skiftet ut spaden med en knappenål. Så er det en ting til jeg vi si før jeg slutter av og det er til de kommunale myndighetene her i Kristiansand det er på tide at dere tar affære i denne galskapen. Det må en gang bli slutt på argumenteringen og motargumenteringen. Og så må det også være slik at bestemmelser som blir besluttet på kommunalt plan ikke skal overstyres fra Oslo. De får holde seg til rikspolitikken og ikke blande seg inn i det som bestemmes på det kommunale området. Det blir feil. Da er det jo ingen vits i å ha lokalpolitikere.

Jeg kunne nok ha vært enda skarpere i pennen for jeg reagerer meget sterkt på at de i Oslo ikke vil at vi skal bli hørt. Antagelig er det fordi de da er redde for at stemmene sier at det er flertall for at storkommunen skal bestå. Likevel krever jeg som borger av det gamle Kristiansand at det også her blir holdt folkeavstemning. Jeg bor på Høietun som er en del av bydelen Mosby og har det veldig greit med det kommunen har gjort.

En hilsen fra en meget irritert og sint byborger.