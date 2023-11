Foto: Terje Pedersen / NTB

Det er en ufattelig mangel på å se konsekvensene av sine beslutninger hos enkelte politikere på Agderbenken. "Våkn opp", de av dere som fortsatt kan gløtte på øyelokkene! Felles for Rec, Alcoa og Glencore Nikkelverk, er at de er i behov for rimelig elektrisk kraft. Det er ikke å forvente at alle på Agderbenken forstår hvordan Glencore Nikkelverk fungerer.

Dette er en 24 timers bedrift, som har behov for elektrisk kraft hele døgnet. Når adm. dir. Nils G. Gjelsten, reiser til Oslo og forteller energiminister Terje Aasland alvoret, blir han tydelig nok møtt av en forvirret energiminister som ikke forstår og heller ikke har tenkt å gjøre noe med det.

Nikkelverkets ledelse informerer om dystre utsikter, og dropper investeringene i Kristiansand. Dette er ekstremt alvorlig! Dette er investeringer som skal bidra til bedriftens eksistens. Bedriften er en av de største i verden i sitt slag. Produserer den reneste nikkelen på planeten.

Bedriften har utviklet en teknologi på et meget høyt intellektuelt nivå, som de naturlig nok hegner om. Hvordan er det mulig at en bedrift kan ligge på samme sted i langt over hundre år, og produsere det samme hovedproduktet? På grunn av at ansatte skikket sitt bo og leverte det videre i bedre stand, til alle tider. Den intellektuelle kapital er de ansatte, som har utviklet bedriften til dagens nivå. Man avfeier bare ikke deres innsats fordi nåværende Regjering ikke forstår alvoret. Bedriften har allerede et tap på 100 millioner som de må håndtere. Det blir slett ikke bedre når man blir møtt med et skuldertrekk fra regjeringen.

Dette er slett ikke en bedrift som er avhengig av media omtale for å få frem sin produksjon av metaller. Men de er avhengig av at Regjeringen FORSTÅR at strømkostnadene må ned. (Minner om at Falconbridge Nikkelverk i sin tid ble tuftet på rimelig elektrisk kraft). Det er bare den som kjenner Nikkelverket fra innsiden som vet hvilken innsats som ligger bak dens eksistens. Hvilken Stortingspolitiker bøyer seg i ærbødighet for denne bedriften? Ingen.