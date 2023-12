Mye av inntektene er kommet gjennom produksjon av olje og gass, men mye skyldes også salg av inntekter fra fisk. De siste par årene har salg av strøm også gitt milliarder inn i statskassa.

Gjennom alle disse årene har det samtidig vært en økende fattigdom ved at flere og flere har havnet i gruppen over dem som defineres som fattige. Matkøene har også hatt en dramatisk økning de siste 2-3 årene pga. den dyrtiden vi lever i. Den økende fattigdommen er en skam for vårt velferdssystem, spesielt fordi Norge innehar store rikdommer. Med enkle grep vil Norge kunne eliminere fattigdomsproblematikken om den gode viljen er til stede.

Arbeidsminister Tonje Brenna uttalte like før hun trådde inn i sin nye rolle som arbeidsminister at folk må komme opp om morgenen og at det viktigste for å unngå fattigdom vil være at folk kommer i arbeid. Hun forsvarte arbeidslinja som den eneste riktige politikk. Hun har også nevnt at det prates for mye om trygd og for lite om arbeid. Så har hun nevnt at trygder ødelegger for arbeidslinja.

Alle kan enes om at arbeid er viktig for familiers og den enkeltes økonomi, men da må flere tiltak settes inn parallelt. Det hjelper svært lite kun å be folk komme opp om morgenen dersom det ikke er mulig å komme i arbeid pga. manglende tilrettelegging/tilpasning for de personer som har funksjonsnedsettelse og for grupper som ikke har arbeid.

Arbeidslivet har utviklet seg slik at det ikke er plass til de som har falt utenfor eller på annen måte mangler kompetanse for å tiltre arbeidslivet. Det er enkelt å si at personer skal komme seg i arbeid, men realiteten er at det er svært vanskelig for de det gjelder. Både private og offentlige arbeidsplasser forlanger 110 prosent innsats for å delta i arbeidslivet, og med slike holdninger vil det være svært utfordrende å få alle i arbeid.

Mange av de som har falt utenfor arbeidslivet, har evner og vilje til å arbeide, men da må forholdene legges til rette for at disse får plass i arbeidslivet. Mange har redusert arbeidsevne, og mange får ikke arbeid pga. manglende kompetanse, utdannelse, språk mm. Derfor må det lages en reform som hever kompetansen og tilrettelegger arbeidsplasser for dem som har falt utenfor arbeidslivet. Vi er alle forskjellige og ingen er den perfekte arbeidstaker. Partene i arbeidslivet sammen med det offentlige og staten bør utfordres for å komme med løsninger til et arbeidsliv med plass til alle.

Det er satt grenser for hva som defineres som fattigdom i Norge, og alt for mange personer har dessverre havnet langt under disse grensene. Spesielt i forhold til de ca. 120.000 barna som finnes i disse gruppene. Det er en skam at dette ikke har latt seg løse, uavhengig av hvilken regjering som har styrt.

Det er vanskelig å eliminere fattigdomsutfordringene, vil kanskje mange sentrale politikere si, og komme med tekniske bortforklaringer med at rentene og inflasjonen vil øke. Flere sentrale økonomer sier at renteøkninger og inflasjon vil bli marginale om inntektene heves til over det som defineres som fattigdomsgrensa. Det er blitt antydet en kostnad på ca. 13-15 milliarder.

Politikk er å ville, sa Olof Palme en gang på 1980-tallet. Palme var den kjente og hardtslående statsministeren i Sverige utgått fra det svenske sosialdemokratiet. Kanskje dagens politikere skal lytte mer til hva Palme sa. Da vil alle kunne få arbeid og fattigdomsproblematikken i Norge blir avskaffet.

På vegne av et enstemmig representantskap for LO i Østre Agder.

Innlegget er forkortet. Red.