Da Kunstsilo-prosjektet først ble lansert, ble det fra mange hold møtt med en betydelig skepsis og motstand. Direkte sløsing med offentlige midler var en påstand som ofte ble benyttet.

En av de ivrigste i så måte var Einar Øgrey Brandsdal. Han benyttet både sine egne Sørlandsnyhetene og Fædrelandsvennens spalter til, med vekslende begrunnelse, å tilkjennegi sin motstand mot Kunstsilo-prosjektet. Brandsdal kunne selv fortelle at dersom han og hans venner hadde forflyttet seg til en annen by, var et besøk i et kunstmuseum alltid sløyfet på deres agenda. Dette var imidlertid ikke verre enn at han i sin tid i Fædrelandsvennen fikk offentliggjort sin noe spesielle interesse for nettopp kunst. Hans forslag var da å få reist en større Kristus-figur på en fjelltopp på vestsiden av Varoddbrua. På den måten skulle figuren ønske alle bilister østenfra velkommen til Kristiansand.

Dyreparken har inntil mai i år vært helt alene om å i betydelig grad trekke turister og tilreisende til Kristiansand.

Dette har vært noe tynt for en kommune og by på Kristiansands størrelse. Kunstsiloen vil i så måte ikke bare bidra til en kunstnerisk berikelse men også håndsrekning til byen som turistmagnet. Her vil det på mange områder bli en hel kroppsvekt som blir tilført en passe slank by. Noe som vil gi flere arbeidsplasser og en kommunal og privat økonomisk gevinst.

