Sitat: «De fleste vet inderlig godt at i den siste kommunestyreperioden ble det litt bonanza, med vedtak om nye kostbare tiltak og investeringer. Dette utvilsomt med hensikt; få brukt opp mest mulig av kommunens midler».

Takk for at dere nå er ærlige og bekrefter dette, men det gjør meg ikke mindre bekymret. Tror virkelig eks-politikerne at dette ikke vil få store økonomiske konsekvenser ved en reversering? Hvis ikke, hvorfor ble dette ikke vedtatt tidligere? Søgne hadde lenge hatt behov for oppgradering av blant annet skoler.

Eks-politikerne ønsker å sammenligne Søgne med Flekkefjord, Lillesand, Farsund og samtlige kommuner i tidligere Øst Agder, som de skriver. Dette for å rettferdiggjøre en reversering. Hvilke av disse kommunene hadde like svake driftsresultater som Søgne i 2018 og 2019, og samtidig vedtok investeringer som ville nesten doble gjelden? Svaret er sannsynligvis ingen. Jeg har aldri hørt om tilsvarende vedtak i disse kommunene, og som har til hensikt å «få brukt opp mest mulig av kommunens midler». Det ville ha vært en uansvarlig økonomisk styring av kommunen.

Hvis eks-politikerne virkelig mener at «tappingen av kommunekassa» ikke vil få økonomisk betydning for et reversert Søgne i 2026, så holder det ikke med påstander og henvisninger til kommuner som ikke har foretatt samme økonomiske disposisjoner. Legg frem et budsjett som viser at Søgne vil klare seg greit økonomisk, som dere hevder. Jeg har etterlyst dette av forkjempere for reversering i tre år, så langt uten hell.