Med god hjelp av en ivrig redaksjon i Fædrelandsvennen, kan det iflg. avisens mange utspill og en nylig avholdt meningsmåling se ut som at der nå er flertall mot oppsplitting av kommunen.

At folk i Søgne og Songdalen ser store fordeler ved å selv få prioritere hvor de vil bruke pengene, utnytte arealene og legge til rette for en ønsket utvikling i oppvekst og omsorg, er lett å forstå. De aller fleste solemerker skulle tilsi at politikere i disse kommunene er dem som har de beste forutsetningene for å utvikle disse kommunene på en god måte. Men politikkens vesen er jo slik at det er kjøttvekta som bestemmer. Og så lenge kjøttvekta befinner seg i Kristiansand, er det naturlig at sentrale tiltak blir prioritert. Sannsynligheten er vel stor for at det blir kjøttvekta som vil bestemme også i framtida, dersom Søgne og Songdalen ikke får tilbake sine rettmessige kommunegrenser.

Politikere og urent politisk taktikkeri og ved god hjelp av redaktør i Fædrelandsvennen har ved flere anledninger ført til at mye kan synes ukjent og urimelig for vanlige folks forståelse og rettsoppfatning. Ting tyder på at det kan ha liten hensikt å putte stemmeseddelen i kassa i framtida. Dette er en alvorlig sak for demokratiet. Når elite-/konsulentstyrte kommuner i samråd med politikere som ser bort fra sine egne valgløfter, er det tilliten til politikere og til selve demokratitanken som er i spill.

Demokratiopplevelsen blant mange har fått seg en alvorlig brist. Men her vil jeg berømme dere i Søgne-Songdalen som har kjempet denne viktige kampen. Dere har i stor grad bidratt til at mange ennå har en tro på at dette vil løse seg. Jeg har stor tro på at dere kommer til å lykkes.