Hvis du forlanger at det er trygt hvor enn man går, har du et problem. Du kan snuble over stein, får et tre i hodet, detter i vann eller ødelegger deg på andre måter.

Og enda farligere: du kan komme utfor ei ulykke før du er kommet frem til ditt turmål. Du kan også skade deg hjemme. Det finns mengder av muligheter innendørs også, eller på jobb.

Er ikke det på kjøkkenet det skjer noe som oftest?

Husk å se deg for. Inne som ute og vær forsiktig med å legge skylden for din uoppmerksomhet på andre. God tur!