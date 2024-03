Jeg vil begynne med å si at nå må politikerne i Kristiansand begynne å tenke og få opp øynene. Nå må de prioritere skolevei fremfor en ny bro over Otra til 500 millioner, ny sykkelvei fra Vollevannet til kvadraturen til 350 millioner, sykkelvei fra Kjoskrysset til Lumber til 190 millioner og prosjekter i Vennesla til 172 millioner, for å nevne noen prosjekter jeg mener de sløser bort pengene på.

Jeg vet jeg trøkker noen på tærne når jeg skriver dette, men i mine øyne som småbarnsfar er det utrolig viktig at våre kjære barn skal være trygge. De skal ikke risikere livet på vei til skole slik som i ulykken på Torridalsveien der en 2. klassing på tragisk vis ble revet bort fra familie og nære, og det har skjedd tidligere også andre steder i fylket.

Jeg har selv jobbet på barneskole og det har vært med hjertet i halsen nesten ukentlig når vi har gått på tur i skoletiden og må krysse veien med barneskole elevene. Jeg vet at på Lund og på Flekkerøy er det ekstremt mange farlige og uoversiktlige overganger små barn på vei til skole må krysse for å komme til skolen. Jeg er sikker på at det er mange foreldre som sender barna ut døra på morgenen ikke synes det er forsvarlig med slike farlige skoleveier, men har ikke mulighet til å følge/ kjøre sine kjære barn på skolen. Jeg husker for mange år siden, når jeg selv gikk på videregående, at det var snakk om akkurat dette problemet. Det er sikkert blitt noen bedre skoleveier, men etter min mening er det fremdeles for mange farlige veier/overganger skolebarn må ferdes på vei til skolen. For å ta et eksempel så må de som bor ytterst på Østerøya på Flekkerøy gå til krysset Østerøya-Asperøyveien på en utrolig smal og uoversiktlig vei.

Så jeg har et spørsmål til dere politikere, hvor mange flere foreldre må gjennomgå deres verste frykt for at deres kjære barn ikke kommer hjem etter å måtte ferdes på slike farlige og utrygge skoleveier?