Dessverre har ikke Sørlandet hatt politikere med gjennomslagskraft på Stortinget. Hva har Agderbenken gjort for å bevare Kjevik på Sørlandet?

Jeg tenker først og fremst på politikerne fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet som skal ivareta Sørlandets interesser innad i regjeringen. Ta for eksempel Kari Henriksen fra Ap, flink til å kritisere andre partier og fremheve eget parti, men det er lokalt. Mye tyder på at hun ikke får gjennomslag for sine synspunkter innad i eget parti på tinget.

Jeg er redd det er for sent når det gjelder flytting av flyvåpenets skolesenter fra Kjevik, men la oss ved neste stortingsvalg bytte ut dagens sørlendinger på Stortinget med politikere det står respekt av, har pondus, og som tør å fronte Sørlandets interesser, ikke bare forsyne seg av stortingsrepresentantenes goder.