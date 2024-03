Venstre, Høyre og Frp har foreslått å tillate kinoforestillinger før klokken 13 på søndager. Men en samlet venstreside, med barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i spissen, sier nei.

Gjeldende helligdagslov sier at «På helligdag mellom kl. 06 og kl. 13 er det ikke tillatt å arrangere eller holde offentlige tilstelninger eller forestillinger, sportskonkurranser og sportsstevner.»

Barne- og familieminister Kjersti Toppe har nylig uttalt følgende til Aftenposten: – Reglene er med på å gjøre disse dagene annerledes enn resten av uken. Jeg ser ingen grunn til å liberalisere kino-regelverket.

Kirkens ledende biskop uttaler at han mener det er viktig å bevare søndagen som en annerledes dag. - Men at kino skal være forbudt i kirketiden, virker spesielt og foreldet, uttalte han nylig til avisen Vårt Land.

Det er meningsløst at en på søndager kan ta med barna på museum og fotballturneringer, men ikke på kino, selv om barnefamilier helt sikkert kunne tenke seg å se en film tidligere enn klokken 13.

MDG har sagt at de vil stemme for forslaget fra Venstre, Høyre og Frp. La oss håpe også andre partier på Stortinget tar til fornuften.

PS. Tidligere var det strenge restriksjoner i påskedagene og i jula. Undertegnede, den gang kinosjef, kjempet en kamp for at kinoene skulle få holde åpnet blant annet 1. juledag, langfredag og 1. påskedag. I 2003 ble helligdagsloven endret slik at kinoene kan ha åpent alle dager.