Dette skjer samtidig som en nesten endeløs kø av lastebiler med humanitær hjelp holdes igjen på grensene.

Israel har siden krigshandlingene startet i oktober stanset det meste av helt nødvendige forsyninger til Gazas hardt pressede befolkning. Den internasjonale domstolen i Haag har slått fast at det er fare for folkemord i Gaza, og åpnet i slutten av januar en sak mot Israel. Domstolen, verdens øverste folkerettsorgan, har stilt klare krav om at Israel må sørge for at deres militære styrker ikke begår folkemord, og at de må gjennomføre tiltak for å forbedre den humanitære situasjonen. Siden har situasjonen forverret seg ytterligere.

Dette sender et tydelig signal til verdenssamfunnet! Domstolens ordrer til Israel forplikter Norge og resten av verden til å ta grep slik at vi ikke bidrar til krigsforbrytelser i Gaza. Det er vanskelig å fatte at verden kan se på det som foregår, og ikke gjøre mer for å hindre palestinernes lidelser. Meningsmålinger viser at 65% av befolkningen i Norge mener at vi må gjøre mer for Palestina.

Den norske utenriksministeren kaller forholdene for sivilbefolkningen på Gaza for «et helvete på jord». Akkurat nå drepes mellom 100 og 300 mennesker i døgnet, i et landområde på størrelse med Oslo, der det bor rett over 2 millioner. Hver eneste morgen våkner jeg og spør meg “har Israel drept hele klassen min, hele trinnet eller mer denne natten? Hvor mange foreldre har mistet sine barn i natt, og hvor mange barn har mistet sine kjære?”

Over halvparten av alle bygninger i Gaza er bombet sønder og sammen uten noen form for hensyn til sivilbefolkningen. Som lærer og som mor er det fryktelig å se hvordan skoler og universiteter, barnehager, legekontorer, sykehus med nyfødtpost og småbarnsavdeling sprenges av Israels bomber. Det er barnas fremtid som legges i grus. Dette kan ikke fortsette, verden må handle - nå!

Agder SV krever at regjeringa straks:

• Stopper at norske våpen havner i Israel

• Setter makt bak kravene om fred- ved å innføre sanksjoner mot Israel

• Anerkjenner Palestina som egen stat

• Etterforsker krigsforbrytelser

• Krever fjerning av ulovlige bosettinger på okkupert område

• Setter av penger til humanitær hjelp og gjenoppbygging

• Tar vare på de norske palestinerne

• Trekker Oljefondets investeringer ut av Israel

Norge kan og bør gjøre mer for å skape fred. Å legge press på Israel og å støtte det palestinske folket i kampen for overlevelse og retten til en egen stat bør være regjeringens viktigste nyttårsforsett for 2024.