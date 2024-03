«Man kan så tvil om formannskapet i et Høyrestyrt Lillesand egentlig er lovlig sammensatt.»

Der en alvorlig påstand som jeg tenker man bør ha et godt grunnlag for å hevde i avisen.

Vi kan ikke ha det slik at et formannskap en hel 4-års periode er ulovlig sammensatt. Det kan heller ikke være noen tvil om det. Derfor hadde det vært fint om gruppeleder for Arbeiderpartiet redegjør for denne alvorlige påstanden.

Enten så vet Arbeiderpartiets gruppeleder Adriansen Munthe at Lillesand har et lovlig valgt formannskap, og da er det i så fall graverende å så tvil om dette i et avisinnlegg. Eller så tror hun at et formannskap hun selv var med på å stemme inn, er ulovlig sammensatt. Noe som viser en total mangel på innsikt i hvordan valgprosessen var og hvordan man velger et formannskap.

Begge deler synes jeg er alvorlig for en politiker i en slik fremskutt posisjon. Hun er tross alt gruppeleder for Lillesands nest største parti.