Denne gangen var annerledes. Forskjellen var at jeg ikke bare tenkte "Nei! Jeg vil ikke!" Jeg sa det også. Jeg ville virkelig ikke.

Burde jeg ha anmeldt det? Sannsynligvis.

Hadde jeg kommet noen vei med det? Sannsynligvis ikke.

Han var posisjonert, høyt utdannet, vel ansett og velinformert. Det ville blitt hans ord mot mitt. Det fantes jo ikke vitner.

Kanskje var det egentlig min feil? Jeg som hadde gjort eller sagt noe som kunne misforstås? Eller kanskje gjort noe galt sånn at jeg fortjente det? Og egentlig ville jeg jo ikke ødelegge for han, ville jeg vel?

Er jeg sint på han? Nei. Jeg er sint på meg selv. Som satte meg selv i en situasjon der jeg var et lett offer. At jeg lot det skje. At jeg ikke var tydeligere på at jeg ikke ville. På at jeg glattet over i etterkant og lot som om det ikke plaget meg.

Jeg, som fokuserte på musikken på radioen og tenkte at det ville gå fortere over hvis jeg bare gjorde som jeg fikk beskjed om.

Mens jeg i årene etterpå, hver gang jeg hører Prince synge "Purple Rain", går tilbake på det rommet og den natten der jeg var helt i et annet menneskes makt.

Har du hørt denne historien før?

Dette kan være min historie. Det kan være hvem som helst sin historie. Det kan være en blanding av alle historier jeg har blitt fortalt eller hørt om via andre. Kanskje er det din historie?

Uansett så skjer disse tingene oftere enn vi kanskje tror. Ønsker å tro.

Det er den internasjonale kvinnedagen.

Er den ikke relevant, tenker du? Så lenge én av fem kvinner forteller at de har blitt voldtatt? Så lenge kun 4 % av overgrepsofre får løftet saken sin for en domstol eller dømt sin overgriper? Så lenge 9 av 10 overgrepsofre aldri oppsøker nødvendig helsehjelp og dermed sitter alene med skammen, skyldfølelsen og selvforakten? Så lenge kvinner ikke kan kle seg som de vil, flørte uten å ønske sex, ta imot en drink eller invitasjon uten at det forventes seksuelle gjenytelser?

Den internasjonale kvinnedagen er dessverre høyst relevant.