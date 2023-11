Det snakkes om arbeidsplasser og store statlige tilskudd, og ikke minst om konkurransefortrinn ved å tilrettelegge arealer for denne nye næringen.

Hva dette vil koste samfunnet økonomisk snakkes det lite om, og enda mindre om hva havvindsatsing vil kunne bety for livet under og over havoverflata der gigantiske turbiner er tiltenkt å stå.

4. november holdt Universitetet i Agder (UiA) og Klimaalliansen lørdagsseminaret på Teateret i Kristiansand, under tittelen «Havvind – energi utaskjærs».

En del kan jeg om temaet fra tidligere, men nysgjerrig satte jeg meg ned i Biscenen på Teateret denne lørdagen. En enveis forestilling, da programmet ikke åpnet for at publikum verken skulle eller kunne ytre seg, eller stille spørsmål. Min skepsis meldte seg nokså umiddelbart da prorektor ved UiA under åpningstalen presenterte universitetets nokså udelte positive og visjonære satsing på havvind framover, i sin utdanning og forskning. Her ville det komme nye ressurser, og samarbeidsparter i form av kommersielle næringsaktører.

På programmet fulgte deretter en særdeles offensiv næring som nærmest showpreget fikk presentere sine optimistiske visjoner, og som understreket hvor mye det hastet å komme i gang. Leder for Fremtidens Havvind og prosjektleder for havvind, GCE Node, avløste hverandre i et parløp ment å sjarmere tilhørerne til å tro at havvind er den «O store» løsningen. Her skulle både norske mål for klimaet løses, og ikke minst skulle mange nye arbeidsplasser realiseres. Ingen motforestillinger kom før en teknolog ved UiA stilte noen kritiske spørsmål om realismen i den fremlagte tidshorisonten som ble presentert, basert på sine kunnskaper om nødvendig teknologisk utvikling.

Et par biologer fikk snakke litt om mulige negative effekter på livet i havet og på fugl, men gjennomgående ble det tegnet et bilde av at dette visste en altfor lite om til å trekke konklusjoner. At store mengder sjøfugl og trekkfugl tas av turbiner til havs er velkjent, men ettersom de forsvinner i sjøen kan de ikke tallfestes. Store deler av våre trekkfugler flyr ut på natta, og av erfaring fra både turbiner og oljeinstallasjoner, veit vi fra både andre turbiner og oljeinstallasjoner, at fuglene kan trekkes til lyset på toppen av installasjonene. De fleste bestander av sjøfugler og trekkfugler er allerede i sterk tilbakegang, både i Norge og internasjonalt.

Når det gjaldt livet under havoverflata kunne UiAs ekspert på plankton melde at effektene på livet av vindkraft var lite kjent, men at kanskje fisk kunne påvirkes positivt av de kunstige revene som plattformene etter hvert vil kunne utgjøre. Det ble også nevnt at opprettelsen av i realiteten fiskerifrie soner også kunne gagne bestandene. Ikke et ord ble dog nevnt om hvordan den enorme støyen og trykket fra turbinene påvirker livet og kommunikasjonen innen arter under vann, hvor lyden går tre ganger fortere enn i luft. Heller ikke et ord ble nevnt om ble den enorme mengden med ulike typer mikroplast som frigjøres fra turbinbladene, og tas opp i det marine miljøet. Jeg har tidligere snakket med våre ledende forskere ved Havforskningen i Bergen, som uttrykker svært stor bekymring for hvordan havvind vil påvirke livet i et hav som allerede er sterkt belasta.

«Føre- var»-tenking skal ligge til grunn for vår naturforvaltning, og den maner til varsomhet når en veit for lite. Det overordnede budskapet på havvind-seminaret legger opp til at vi her skal erfare alle de uante og fryktede det negative konsekvensene i etterkant!

En samfunnsforsker ved UiA snakket om hvordan erfaring fra vindkraftstriden på land skulle nyttes for å minimere konfliktene ved havvind. Raseringen av Sodevika i Mandal er en del av denne nye satsingen på havvind, og flere inngrep er i vente. Med lang fartstid med miljøkonflikter og landbasert vindkraft på land i både jobb og på fritid, har jeg et godt råd å ta med seg fra landvindsatsingen, dropp havvinden og la havet ligge i fred.

Naturligvis ønsker havvindnæringen å skjønnmale sin verden, det er å forvente. Men at Universitetet i Agder tilsynelatende selger sjela si til, og sågar legitimerer, denne næringen synes jeg ikke i er tråd med hva uhildet forskning og undervisning skal være!