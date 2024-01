Eller skrevet om ting du ikke har god nok greie på? Det er fort gjort, jeg har gjort det selv. Viser til kronikken din i Fvn 02.01.2024: "Hva er en Fellesnemd, og hva skal den gjøre?" Offentliggjort i Fvn 02.01.2024

Du tror det blir dyrere for ungdom fra Søgne og Songdalen å reise med buss til Kristiansand hvis kommunen splittes, fordi det da blir to soner de må reise i. Da vil jeg bare gjøre oppmerksom på at allerede i dag dekker en periodebillett både Søgne, Songdalen, Kristiansand og Vennesla. Dette utgjør jo to soner. Det er samme pris for periodebilletten om en reiser bare innad i Kristiansand som om en reiser Kristiansand - Vennesla.

Så kan det hende du tror at AKT vil endre denne prispolitikken ved en kommuneoppdeling. Ut fra min erfaring med AKT tror jeg ikke det. Min erfaring er at AKT opptrer både ryddig og fornuftig.

Får elever fra Søgne og Songdalen fortsatt mulighet til å gå ved sentrumsskolene? Som du skriver, så er det fylkeskommunen som bestemmer det. Kan hende jeg tar feil, men jeg har ikke registrert noe sted at det har vært snakk om at ungdom fra Søgne og Songdalen skal bli nødt til å gå på videregående skole i Søgne. Så langt jeg har sett, har fokus vært på at elever som ønsker å gå videregående skole i Søgne skal få mulighet til det. De skal ikke bli tvunget til å reise langt av sted fordi de har for dårlige karakterer til å komme inn på nærskolen.

Om å fylle opp plassene ved Søgne videregående skole: Skolebygget på Tangvall har to skoler i seg. Der er en ungdomsskole, og der er en videregående skole. Ungdomsskolen er kommunens ansvar. Den videregående skolen er fylkets ansvar. Så kan en jo spekulere, som du gjør, i om den videregående skolen vil bli mindre attraktiv hvis kommunen splittes. Min erfaring, etter å ha arbeidet ved Sirdal videregående skole, er at elever reiser til Sirdal helt fra Kristiansand selv om de må krysse mange kommunegrenser. Fokus for elevene er hvilke linjer som finnes og hvilken kvalitet undervisningen har.

Innlegget er forkortet. Red.