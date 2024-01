«En av hovedoppgavene til kommunedirektøren er å fremstille politiske saker til behandling i bystyret og andre folkevalgte organer. Kommunedirektøren skal sørge for at disse sakene er utredet på en forsvarlig måte med faglige vurderinger. På denne måten skal politikerne kunne treffe vedtak i en sak på et faktisk og rettslig grunnlag.»

Det er nøyaktig dette Dunsæd har gjort i denne saken. Intet mer, intet mindre.

Dessverre kan man ikke si det samme om regjeringen. Det er et bærende prinsipp i all offentlig forvaltning at det skal forsvarlig utredes i forkant. Dette er en av årsakene til at vi oppfatter at offentlige prosesser vanligvis tar vinter og vår. Ja. Det kan være irriterende, men det har også sin verdi. For vanligvis er alle sider av en sak utredet før den vedtas. Det er ikke tilfellet i denne saken. Det blir spennende å se om noen velger å utfordre om regjeringen har brutt utredningsplikten sin. (For det har de mest sannsynlig. Spørsmålet er bare hva det vil lede til i praksis.)

Slik jeg oppfatter saken så har ikke bystyret noe ønske «om en hånd på rattet». De sitter stille i baksetet, der de er plassert. Men de tillater seg, med rette, å påpeke at sjåføren (Altså regjeringen) ikke virker å ha kontroll på verken gass, ratt eller bremser. Langt mindre har de satt seg inn i trafikkreglene. Ved første lyskrysset de møtte, så måtte de komme med en lovendring for å komme seg videre. Uten sammenlikning for øvrig, så er det faktisk en plikt å si ifra når sjåføren framstår uskikket til å kjøre.

Men nå er det heldigvis verken regjeringen eller bystyret som skal avgjøre dette. Det er det Stortinget som skal, etter at befolkningen har gitt sitt råd i en innbyggerhøring.

Forhåpentligvis opptrer Søgne og Songdalens innbyggere som skikkelig trafikkpoliti, og stopper denne hasardiøse ferden før den gjør enda mere skade.