Den gangen var det militære avdelinger innen sjøforsvar, luftforsvar, hæravdelinger og infanteri i hele landet. Da var det et forsvar som virkelig var sterkt til den tiden å være. Hvorfor i himmelens navn tok Norge som nasjon ikke vare på de resursene? Jeg er klar over at teknologien utviklet seg også i den tiden, men det var tross alt noe som het oppgradering og etterutdanning av personell den gangen også. Vi hadde mannskapene og vi oppgraderte det tekniske materiellet hele tiden

Men så kom den såkalte glasnosten og USSRs fall. Naiviteten i Norge tok overhånd, og de høye herrer trodde at alt skulle bli fryd og gammen. Reduksjonen av forsvarsevnen startet, og stadig flere områder ble lagt ned. Det bærer Norges forsvar preg av i dag. De stoler på at de mektigste Natolandene kommer til unnsetning i tilfelle en konflikt.

Hvor lang tid tar det før de er her? Hvor lang tid trenger Russland og dets militære maktapparat på å sette seg fast oppe i nord?

Husk også på at Russland har to enklaver i Østersjøen. En nær Finland og en ved grensen til Polen. I tillegg så er det heller ikke noe i veien for at de kan gå inn andre steder langs kysten vår der de vet at vi er svake. Vi har jo i dag bevis på at den russiske bjørnen ikke ligger i dvale i det uendelige. Etter at russerne gikk inn i Ukraina, begynte NATO søvndrukne å våkne opp av vinterdvalen og donerte ammunisjon, raketter, forsvarssystemer og tyngre materiell, men å øke produksjonen for etterleveranser var og er fortsatt ikke tilstedeværende. Skal vi sikre oss selv og holde løftene overfor Ukraina og den ukrainske presidenten, så må da myndighetene gi klar beskjed og bevilge de pengene som skal til for å få mangfoldiggjort og spyttet ut den ammunisjonen, rakettene og granatene som trengs. Sørg for å få fortgang i produksjonen på NAMMO og se til å få bevilget de pengene som de trenger. Sendrektighet i forbindelse med konflikter kan få katastrofale følger.

Her er det virkelig viktig å vise handling uansett hvem det er som sitter med makten for å hindre at despoter med sitt maktapparat overkjører land som ønsker å slutte seg den demokratiske verden. Enda verre er det at dersom de ser at de kan erobre land i en annen stat uten at det blir gjort noe for å jage dem ut av de regionene så kan de jo når som helst rykke inn igjen å ta enda mer land når de føler seg sterke nok til det. Hva om et annet land opplever det samme og enda et land opplever det som Ukraina opplever i dag? Det er jammen meg på høy tid å vise overfor Putin og hans innerste krets at løven og tigeren i oss virkelig viser tenner og at vi på alle mulige måter er beredt til kamp.

Vi må ha et solid forsvar i hele landet, og vi må ha det sterkeste og mest moderne forsvarsmateriell som det overhode er mulig å oppdrive, og vi må være topp trent på å bruke det. Kanskje et er på tide å innføre ordningen med lønnede elitesoldater i Norge. Et solid forsvar må vi i hvert fall ha.

Jeg forventer at all naivitet legges til side, og at myndighetene ser realiteten i øynene og virkelig gjør noe med det.