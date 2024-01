Omstillingen fra å være en skole med god økonomi, til en skole som måtte la en lærer, 3 fagarbeidere og en avdelingsleder gå, var en krevende og trist tid for oss alle. I tillegg til å miste alle våre hyggelige, dyktige ansatte mistet vi også vår dyktige miljøterapeut som jobbet i det psykososiale teamet som Søgne kommune opprettet i 2016. Alle skolene i Søgne hadde en ansatt fra teamet som var stedbunden til hver sin skole. De var til stor hjelp for elever, foresatte, lærere og ledelse. De jobbet forebyggende med elever på skolene. Vi har også i Kristiansand kommune tilgang til ulike forebyggende enheter med dyktige ansatte som for eksempel Mobilt team, men på grunn av stor pågang av saker på de 43 skolene i Kristiansand så ser det ut til å være mer brannslukking enn forebygging.

Elevombudet, som ble opprettet i Søgne i 2016, ble som Holmen skriver heldigvis videreført til Kristiansand kommune.

Hvor mange elever har elevombudet ansvar for i dag, i forhold til tidligere Søgne kommune? Det er snakk om mange 1000 flere elever.

Elevombud og hovedverneombud har ved flere anledninger i media uttrykt stor bekymring for økende mobbing og avviksmeldinger. De store fagmiljøene ser ikke ut til å hjelpe på denne trenden.

Når det gjelder resultatene på de nasjonale prøvene, som alle nå er litt usikre på resultatene av på grunn av feil i utregningen over flere år, så er det jo mulig at dette heller må tilskrives det systematiske og gode arbeidet lærerne, fagarbeiderne og andre ansatte på skolene har gjort over mange år til tross for sammenslåingen, og ikke på grunn av!

Og hvis vi til slutt tar med nyvalgt leder i Utdanningsforbundet Geir Røsvolls kommentarer om nasjonale prøver, så er jo disse prøvene et tankekors i seg selv: «Kvalitetsutvalget har vist oss at nasjonale prøver ikke har gitt noen av de resultatene de lovet. Ikke har de gitt bedre resultater, de gir begrenset informasjon, og de fører til at det blir fokus på det som kan måles. Elevenes opplevelse av stress øker med prøvene, og flytter oppmerksomheten bort fra læringsaktiviteter. Når det nå i tillegg viser seg at det vi i ti år har skulle basert utdanningspolitikken vår på, er helt feil tall, så må det være spikeren i kista på dette systemet.

Fra mitt perspektiv vil jeg oppfordre sterkt til en reversering. Jeg er ikke i tvil om at elevene i Søgne vil dra nytte av, og få bedre opplæring utenfor en storkommune som nedprioriterer elevene og skolene år etter år!