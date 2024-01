Årsmøtet er det viktigste som skjer før sesongen. Her er fem forhold vi kan reflektere over frem til årsmøtet.

1.Det finnes ingen syndebukker i Start

Mange sier det er kaos i Start og mange peker frenetisk på syndebukker. Nå er det nesten som jeg får følelsen av at Start holder på å gå til grunne. Det minner om en krig «alle mot én», der leting og uthenging av syndebukker blir et middel til å få Start til å fungere igjen. Fortsetter jakten på syndebukker får vi som fortjent. La oss nå for Guds skyld slutte å lete etter syndebukker. Syndebukker finnes ikke.

2.Forsoning

Forsoning er et nøkkelbegrep nå. Mitt håp er forsoning mellom alle parter og grupperinger. Legg stridsøksa bort. La oss bytte ut konflikt og kiv med vennskap og fred før det er for seint og før vi «seiler mot en mørk horisont». Vi må bygge relasjoner og bevege oss bort fra en splittet fortid til en felles fremtid. Jeg er klar over at det er lettere sagt enn gjort, kanskje trenger klubben hjelp. La oss derfor vende blikket fremover og sammen skape all den positivitet som Start og vi trenger. Alle kan bidra! Til dere alle spør jeg: Hva vil du bidra med frem til årsmøtet, og hva kan du bidra med på selve årsmøtet som skaper forsoning og som bygger positive fremtidige relasjoner?

3.Restrukturering

Styret må lede arbeidet med å bygge opp en ny grunnmur, ny strategi og et nytt fotfeste innen 1. mars. Styret må være kompetent, lojal mot beslutninger og strategi. Lekkasjer til pressen fra styret kan ikke aksepteres. Styreleder må sikre god og åpen diskusjon, men når beslutninger er fattet må alle være lojale. Styreleder må sikre stødig strategisk ledelse. Trenerteamet må bygge et sportslig fundament og en god 11’er. Viktig med rett kompetanse, og sunne verdier som forstår den tradisjonen og ånd som Start har stått i. Start må ha en daglig leder som bygger opp til Starts aller beste. Vi må ha kontinuitet i alle ledd for å få positiv utvikling. Vi skal bygge stein for stein, vi må være tålmodige. Det er få som får sjansen til å ha sentrale roller i klubben. Men jeg spør til alle som har et hjerte for Start: Når vi ser oss tilbake, hva vil vi at skal stå igjen etter oss til Starts beste?

4.Realitetsorientering

Fakta: Start er i Obosligaen. Budsjettet på 40 mill. kroner. Det er neppe et «opprykksbudsjett», men det er det Start har p.t. Jeg hørte på Jens Ove Klev i «Start en pod» før jul, og det virker som om styret har kontroll på økonomien. Kunne ikke Klev bli en fremragende styreleder! Jeg mener at vi ikke kan forvente for mye av Starts prestasjoner på banen i år. Derfor, ikke forvent opprykk i år. Start ble etablert i 1905, samme år som Norge ble et selvstendig land. Neste år fyller Start 120 år. Med blendende øyne kan jeg skimte det overnaturlige lyset som faller på de trauste skikkelser som fra 1905 til i dag har båret klubben frem, noen med et livsfarlig kortsyn, men alle fortjener ros. Kanskje kan vi drømme om at Start ligger litt høyere opp på tabellen i 2025. Det hadde vært en fin måte å markere et jubileum på og et godt grunnlag for å skape et økende positivt omdømme av klubben.

5.Lokal forankring

Start er viktig for Sørlandet og Sørlandet er viktig for Start. Jeg håper at lokale folk, investorer og kapital kan støtte Start. Start er en attraktiv klubb, og Sørlandets viktigste organisasjon og stolthet. Til investorene vil jeg si: Lær av de feil som ble begått tidligere. Jeg drømmer om fullsatt Sør-Arena og folk som kommer fra hele Agder. Club21 har støttet Start i flere år med sine gavmilde hjerter. Tusen takk for alt dere har bidratt med! Min skjerv er beskjeden, jeg har kun nylig betalt medlemskap i Start på 500 kroner. Min skjerv monner så lite, men hvis mange melder seg inn i Start vil det monne både i form av penger, holdninger og positivitet. Men det er en myte at om vi bare hadde hatt penger nok, kunne vi feie bort alle problemer på dagen. Det er bare å se dere rundt.

Kjære supportervenner! La oss ikke seile videre i den lumske motvind. Husk at Start er viktigere enn enkeltpersoner. Og, vi Startsupportere, vi gir oss aldri! Er vi heldige står Kai Eriksen fortsatt på sidelinjen og minner oss om at fotball er en kamp, en kamp som kan gi hvert eneste av livets øyeblikk glede, mening så vel som skjønnhet. Vi ses på årsmøtet!