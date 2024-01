Leser nå i Fvn at kommunedirektøren i Kristiansand endelig gir «grønt lys» for ytringsfrihet for ansatte. Likevel, de i første linje som vi snakker med, føler fortsatt at de har munnkurv på og tør verken uttale seg eller stå frem i offentligheten.

En slik kontroll sitter lenge i de ansatte, og usikkerhet er allerede plantet i den enkelte. Så derfor komme dette signalet altfor sent. En slik form for kontroll fungerer ikke i et demokrati. Det fører til frustrasjon, lav motivasjon og i verste fall til sykemeldinger, spesielt blant kvinner som er særdeles samvittighetsfulle.